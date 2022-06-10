Эти 4 продукта улучшают память и работу мозга

Регулярное употребление ряда продуктов оказывает благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними, что улучшает работу мозга и укрепляет память.
Для достижения этого эффекта нужно добавить в свой рацион 4 продукта, говорится в Telegram-канале "Лікар у кишені".
Розмарин богат антиоксидантами и карнозиновой кислотой, расширяющей церебральные сосудистые ткани. Исследования показывают, что запах розмарина может улучшить производительность памяти.
Отличный источник витамина К и магния, которые улучшают работу мозга. Также в капусте содержится бор, недостаток которого приводит к снижению мозговой активности.
Морковь замедляет процессы старения организма, в частности мозга. Вещество лютеолин, содержащееся в моркови, позволяет бороться с преждевременной гибелью клеток, отвечающих за память.
Практически во всех этих продуктах содержится активное вещество – лютеолин. Он снимает воспаления в мозге, вызванные возрастом и негативными внешними факторами, предотвращает потерю внимания, ухудшение памяти, уменьшает производство вредных веществ в головном мозге.
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