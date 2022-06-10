UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти 4 продукта улучшают память и работу мозга

Еда для памяти (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Регулярное употребление ряда продуктов оказывает благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними, что улучшает работу мозга и укрепляет память.

Для достижения этого эффекта нужно добавить в свой рацион 4 продукта, говорится в Telegram-канале "Лікар у кишені".

4 продукта, улучшающие память:

Розмарин

Розмарин богат антиоксидантами и карнозиновой кислотой, расширяющей церебральные сосудистые ткани. Исследования показывают, что запах розмарина может улучшить производительность памяти.

Брокколи

Отличный источник витамина К и магния, которые улучшают работу мозга. Также в капусте содержится бор, недостаток которого приводит к снижению мозговой активности.

Морковь

Морковь замедляет процессы старения организма, в частности мозга. Вещество лютеолин, содержащееся в моркови, позволяет бороться с преждевременной гибелью клеток, отвечающих за память.

Грецкий орех

Практически во всех этих продуктах содержится активное вещество – лютеолин. Он снимает воспаления в мозге, вызванные возрастом и негативными внешними факторами, предотвращает потерю внимания, ухудшение памяти, уменьшает производство вредных веществ в головном мозге.

Напомним, ранее диетолог назвала лучшие продукты для здоровья печени.

Мы также сообщали, что нутрициолог рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион летом, чтобы хорошо себя чуствовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда