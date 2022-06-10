RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці 4 продукти покращують пам'ять і роботу мозку

Їжа для пам'яті (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Регулярне вживання ряду продуктів робить благотворний вплив на нервові клітини людини і передачу сигналів між ними, що покращує роботу мозку і зміцнює пам'ять.

Для досягнення цього ефекту потрібно додати в свій раціон 4 продукти, йдеться в Telegram-каналі "Лікар у кишені".

4 продукти, що поліпшують пам'ять:

Розмарин

Розмарин багатий антиоксидантами і карнозиновою кислотою, що розширює церебральні судинні тканини. Дослідження показують, що запах розмарину може поліпшити продуктивність пам'яті.

Брокколі

Відмінне джерело вітаміну К і магнію, які покращують роботу мозку. Також в капусті міститься бор, нестача якого призводить до зниження мозкової активності.

Морква

Морква уповільнює процеси старіння організму, зокрема мозку. Речовина лютеолін, що міститься в моркві, дозволяє боротися з передчасною загибеллю клітин, що відповідають за пам'ять.

Волоський горіх

Практично у всіх цих продуктах міститься активна речовина - лютеолін. Він знімає запалення в мозку, спричинені віком та негативними зовнішніми факторами, запобігає втраті уваги, погіршення пам'яті, зменшує виробництво шкідливих речовин у головному мозку.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала кращі продукти для здоров'я печінки.

Ми також повідомляли, що нутриціолог розповіла, які продукти потрібно додати в раціон влітку, щоб добре себе почувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа