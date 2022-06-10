Ці 4 продукти покращують пам'ять і роботу мозку

4 продукти, що поліпшують пам'ять:

Розмарин

Розмарин багатий антиоксидантами і карнозиновою кислотою, що розширює церебральні судинні тканини. Дослідження показують, що запах розмарину може поліпшити продуктивність пам'яті.

Брокколі

Відмінне джерело вітаміну К і магнію, які покращують роботу мозку. Також в капусті міститься бор, нестача якого призводить до зниження мозкової активності.

Морква

Морква уповільнює процеси старіння організму, зокрема мозку. Речовина лютеолін, що міститься в моркві, дозволяє боротися з передчасною загибеллю клітин, що відповідають за пам'ять.

Волоський горіх

Практично у всіх цих продуктах міститься активна речовина - лютеолін. Він знімає запалення в мозку, спричинені віком та негативними зовнішніми факторами, запобігає втраті уваги, погіршення пам'яті, зменшує виробництво шкідливих речовин у головному мозку.