Ці 4 продукти покращують пам'ять і роботу мозку

Регулярне вживання ряду продуктів робить благотворний вплив на нервові клітини людини і передачу сигналів між ними, що покращує роботу мозку і зміцнює пам'ять.
Для досягнення цього ефекту потрібно додати в свій раціон 4 продукти, йдеться в Telegram-каналі "Лікар у кишені".
Розмарин багатий антиоксидантами і карнозиновою кислотою, що розширює церебральні судинні тканини. Дослідження показують, що запах розмарину може поліпшити продуктивність пам'яті.
Відмінне джерело вітаміну К і магнію, які покращують роботу мозку. Також в капусті міститься бор, нестача якого призводить до зниження мозкової активності.
Морква уповільнює процеси старіння організму, зокрема мозку. Речовина лютеолін, що міститься в моркві, дозволяє боротися з передчасною загибеллю клітин, що відповідають за пам'ять.
Практично у всіх цих продуктах міститься активна речовина - лютеолін. Він знімає запалення в мозку, спричинені віком та негативними зовнішніми факторами, запобігає втраті уваги, погіршення пам'яті, зменшує виробництво шкідливих речовин у головному мозку.
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