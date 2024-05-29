4 прихованих функцій пилососу, які можуть значно полегшити життя

Використовуйте пилосос, щоб знайти загублені речі

Якщо ви загубили сережку чи іншу дрібну річ, ви можете використати пилосос та зробити це без проблем.

Замість того, щоб годинами повзати по будинку з лупою, звільніть вхідний отвір труби, натягніть на нього колготки, панчохи або в крайньому разі тонку футболку, закріпіть гумкою, щоб матеріал щільніше прилягав, і починайте пилососити.

Якщо дрібний предмет ховається в килимі або швах між плитками, він магічним чином вийде на поверхню і застрягне в тканині.

Прибирати вм'ятини на килимі

Вм'ятини з'являються від важких меблів та інших предметів. Виправити це можна за допомогою пилососа.

Покладіть на них шматочки льоду, почекайте, поки вони розтануть, і пропилососьте місця, використовуючи тонку і вузьку щілинну насадку. Вона забезпечує інтенсивне всмоктування і відмінно підходить для очищення важкодоступних місць. Цей трюк дозволить витягнути волокна килима наверх і усунути вм'ятини.

Освіжати подушки

З часом подушки можуть стати неприємно пахнути. На щастя, пилосос може вирішити і цю проблему. Насипте трохи порошку на подушки, акуратно пройдіться по них вологою губкою і залиште на годину. А потім пропилососьте їх як зазвичай. Результат вас не розчарує

Чисті вікна

Вікна можуть стати надто брудними та пильними (особливо якщо є промислові будівлі неподалік). Також вони можуть бути подразником, особливо якщо серед ваших рідних є люди з алергією на пил.

Якщо почати миття вікон з пилососом, прибирання займе менше часу і результат буде більш блискучий. Просто пройдіться по поверхнях пилососом, особливо рами і механізми відкриття вікон, тоді вам знадобиться менше часу на заміну води.

Що не можна прибирати пилососом

Волосся

Якщо ви будете регулярно видаляти волосся з килима або підлоги за допомогою пилососа, то рано чи пізно воно намотається на щітку. У підсумку це призведе до зниження сили всмоктування. Тому пилосос або стане гірше працювати, або взагалі згорить.

Найкраще, що ви можете зробити з волоссям на підлозі - зібрати його руками або віником, а килим бажано чистити мокрою щіткою.

Кава

Техніка не має функції прибирання вологого сміття або рідин. Така чистка призведе до засмічення трубки і фільтра, а кавова гуща, потрапляючи всередину, зволожить все інше сміття. У підсумку воно буде гнити і покриватися пліснявою, що призведе до поломки техніки.

Скло

Ні скло, ні залишки кераміки чистити пилососом не можна. Якщо ви не знаєте, чи можна пилососити скло пилососом, подумайте, чому робити цього не варто.

Крихітні шматки такого матеріалу обов'язково застрягнуть в трубці, а якщо пилосос з мішком, то він може порватись.