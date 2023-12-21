4 причини, чому не можна приймати гарячий душ взимку: ви будете здивовані

Чим це шкодить

Дерматолог Енді Елліс розповів, що гарячий душ може призвести до чотирьох небажаних наслідків, з якими довго не вдасться впоратися.

Свербіж шкіри

За словами експерта, занадто гарячий душ може позбавити шкіру природних жирів і спричинити її зневоднення.

Роздратування через свербіж всього тіла може перетворитись на справжній біль. Також через подряпини заноситься інфекція, що дійсно небезпечно і вимагає лікування.

Сухість волосся

Гаряча вода не тільки може надмірно висушити шкіру, але й пошкодити волосся. В результаті воно стане сухим та ламким.

Дерматолог зазначив, що гаряча вода видаляє природні олії та робить шкіру голови схильною до лущення.

Надмірна пітливість

Експерт зазначив, якщо температура води буде надто високою, то піт, який ви щойно змили, тут же заміниться іншим. Все тому, що потовиділення буде і далі продовжуватися після виходу з ванної кімнати.

Старіння шкіри

Усі жінки використовують зволожуючі креми і маски, щоб відтермінувати старіння шкіри. Проте всі зусилля можуть піти нанівець, якщо щовечора приймати гарячий душ.

Варто пам'ятати, що гарячий душ може зневоднювати та висушувати шкіру, а це призводить до зморшків.

Найприйнятніша температура для душу - від 37 до 42 градусів.

Холодний душ стимулює кровообіг і зменшує запалення, покращуючи здоров'я та зовнішній вигляд шкіри та волосся. Холодна вода також звужує пори шкіри.