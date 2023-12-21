4 причины, почему нельзя принимать горячий душ зимой: вы будете удивлены

Постоять под горячей водой в душе любят все. Однако, как выяснилось, это может навредить коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Дерматолог Энди Эллис рассказал, что горячий душ может привести к четырем нежелательным последствиям, с которыми долго не удастся справиться.
Зуд кожи
По словам эксперта, слишком горячий душ может лишить кожу природных жиров и вызвать ее обезвоживание.
Раздражение через зуд всего тела может превратиться в настоящую боль. Также через царапины заносится инфекция, что действительно опасно и требует лечения.
Сухость волос
Горячая вода не только может излишне высушить кожу, но и повредить волосы. В результате они станут сухим и ломким.
Дерматолог отметил, что горячая вода удаляет природные масла и делает кожу головы склонной к шелушению.
Чрезмерная потливость
Эксперт отметил, что если температура воды будет слишком высокой, то пот, который вы только что смыли, тут же заменится другим. Все потому, что потоотделение будет и дальше продолжаться после выхода из ванной комнаты.
Старение кожи
Все женщины используют увлажняющие кремы и маски для отсрочки старения кожи. Однако все усилия могут пойти насмарку, если каждый вечер принимать горячий душ.
Следует помнить, что горячий душ может обезвоживать и высушивать кожу, что приводит к морщинам.
Самая приемлемая температура для душа - от 37 до 42 градусов.
Холодный душ стимулирует кровообращение и уменьшает воспаление, улучшая здоровье и внешний вид кожи и волос. Холодная вода также сужает поры кожи.
Раньше мы сообщали, почему принимать душ во время грозы опасно.
Также читайте, как эффективно почистить душевую лейку от налета.