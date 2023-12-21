4 причины, почему нельзя принимать горячий душ зимой: вы будете удивлены

Чем это вредит

Дерматолог Энди Эллис рассказал, что горячий душ может привести к четырем нежелательным последствиям, с которыми долго не удастся справиться.

Зуд кожи

По словам эксперта, слишком горячий душ может лишить кожу природных жиров и вызвать ее обезвоживание.

Раздражение через зуд всего тела может превратиться в настоящую боль. Также через царапины заносится инфекция, что действительно опасно и требует лечения.

Сухость волос

Горячая вода не только может излишне высушить кожу, но и повредить волосы. В результате они станут сухим и ломким.

Дерматолог отметил, что горячая вода удаляет природные масла и делает кожу головы склонной к шелушению.

Чрезмерная потливость

Эксперт отметил, что если температура воды будет слишком высокой, то пот, который вы только что смыли, тут же заменится другим. Все потому, что потоотделение будет и дальше продолжаться после выхода из ванной комнаты.

Старение кожи

Все женщины используют увлажняющие кремы и маски для отсрочки старения кожи. Однако все усилия могут пойти насмарку, если каждый вечер принимать горячий душ.

Следует помнить, что горячий душ может обезвоживать и высушивать кожу, что приводит к морщинам.

Самая приемлемая температура для душа - от 37 до 42 градусов.

Холодный душ стимулирует кровообращение и уменьшает воспаление, улучшая здоровье и внешний вид кожи и волос. Холодная вода также сужает поры кожи.