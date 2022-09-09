Есть 4 правила: Комаровский рассказал, когда нужно менять детям одноразовые подгузники

Четыре стандартные ситуации, когда подгузник нужно поменять

Как только вы обнаружили или унюхали факт хождения ребенка по большой нужде.

Влажная кожа под подгузником.

С момента смены подгузника прошло более 3-4 часов, при этом ни вы, ни ребенок не спите, и провести замену именно сейчас очень удобно. Такая ситуация возникает непосредственно до или перед кормлением.

В ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник. Например, вы укладываетесь спать, собираетесь на прогулку, планируете поездку в городском транспорте.

Мифы о подгузниках

Кстати, ранее Комаровский опровергал популярный миф, что ношение подгузников, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.

Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.