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Є 4 правила: Комаровський розповів, коли потрібно міняти дітям одноразові підгузники

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П'ятниця 09 вересня 2022 14:26
Є 4 правила: Комаровський розповів, коли потрібно міняти дітям одноразові підгузники Фото: Комаровський розповів про правила зміни підгузника дітям (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів батькам, коли дитині потрібно міняти одноразовий підгузник.

Про чотири ключові фактори заслужений педіатр написав у Instagram.

Чотири стандартні ситуації, коли підгузник потрібно поміняти

  • Як тільки ви виявили або унюхали факт ходіння дитини по великій нужді.
  • Волога шкіра під підгузником.
  • З моменту зміни підгузника пройшло понад 3-4 години, при цьому ні ви, ні дитина не спите, і провести заміну саме зараз дуже зручно. Така ситуація виникає безпосередньо до або перед годуванням.
  • Найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) міняти підгузник. Наприклад, ви вкладаєтеся спати, збираєтеся на прогулянку, плануєте поїздку в міському транспорті.

Міфи про підгузки

До речі, раніше Комаровський спростовував популярний міф, що носіння підгузників, особливо тривалий, призводить до безпліддя у хлопчиків.

Ця заява є вигадкою. Навіть при тривалому використанні температура всередині підгузника не перевищує 36 градусів, що не може привести до безпліддя. Крім того, це актуально для організму хлопчиків у віці не молодше 9-12 років.

Нагадаємо, що Комаровський пояснив, як не купити" шарлатанські " ліки.

Також ми писали, що Комаровський розповів, що робити при панічних атаках.

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Доктор Комаровский
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