4 помилки, які призводять до серйозних проблем з ногами

Проблеми з ногами можуть виникати через прості причини, про які навіть ніхто не здогадується. Варто знати, які повсякденні речі можуть шкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Ви не стрижете нігті на ногах досить часто

Нігті можуть бути розсадником інфекції, особливо якщо вони занадто довгі.

Якщо ви не стрижете нігті на ногах досить часто, то вони можуть зламатися, спричиняючи травму нігтьового ложа, що призводить до деформації.

І цей ослаблений ніготь може збільшити ризик зараження грибком або іншими мікроорганізмами, включаючи бактерії.

Підріжте нігті трохи вище білої лінії за допомогою кусачок, а потім за допомогою тонкої пилочки підпиляйте куточки, щоб гострі краї не пошкодили шкіру.

Ви щодня носите одне й те саме взуття

У кожного з нас є улюблена пара взуття. Щоденне носіння одного і того ж взуття не дозволяє всередині взуттю належним чином висохнути між носіннями.

Проблема полягає в тому, що більшість грибкових інфекцій віддає перевагу вологому та темному середовищу.

Регулярно періть кросівки, устілки та шкарпетки. Якщо взуття не можна прати, то вийміть устілку і залиште сушитися на сонці принаймні раз на тиждень.

Не чистите ноги належним чином

Ноги є однією з найбільш нехтуваних частин тіла під час прийняття душу.

Варто знати, коли ви приймаєте душ, то уся мертва шкіра та бруд з тіла стікають до ніг. Якщо ви не чистите ноги належним чином, то грибок, який зазвичай присутній на шкірі, може надмірно розростатися, особливо між пальцями.

Ходите босоніж у громадських місцях

Прогулянка без взуття у громадських місцях, таких як басейни, тренажерні зали, роздягальні чи навіть готельні номери, може призвести до висипу, подібного до мікозу стопи.

Ваші ноги ще більш сприйнятливі до інфекції, якщо у вас є рани.

Загалом, якщо на нашій шкірі вже є поріз або подряпина, вона стає вразливою для зараження грибком або вірусною інфекцією.

Чому виникають судоми в ногах

Судома - це мимовільне болюче скорочення м’язів. Виникнути вона може будь-де і будь-коли. Неприємний спазм може з’явитись у стані спокою, але найчастіше - під час фізичного навантаження або просто посеред ночі.

Причини судоми в ногах

м’язова втома

зневоднення організму

фізичні навантаження

дефіцит поживних речовин

вживання певних ліків

вагітність

варикоз та венозна недостатність

діабет

Важливо пам'ятати, що причини можуть бути тимчасові та не становити небезпеки, а можуть бути провісниками захворювань.