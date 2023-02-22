4 підказки, які допоможуть надовше зберегти яйця свіжими

Як зрозуміти, що яйця зіпсувались

Зазвичай термін придатності яєць становить приблизно 28-35 днів. Іноді після закінчення цього періоду продукт не стає небезпечним, проте може втратити свої смакові якості.

Крім зазначеної на упаковці дати придатності яєць, при покупці варто переглянути чи немає тріщин на шкаралупі. Також іншою візуальною ознакою поганої партії сирих яєць може бути "порошкоподібна" поверхня.

Вдома свіжість яєць можна перевірити, опустивши їх у воду. Якщо вони спливають, значить вже старі.

Найпростіший спосіб визначити свіжість яєць - понюхати їх. Незалежно від того, варені чи сирі, зіпсовані яйця мають різкий запах, схожий на сірку. Такі точно треба викинути.

Що зробити, щоб яйця зберігались довше

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть максимально довго підтримувати свіжість яєць.

Купивши яйця у магазині, принесіть їх додому та поставте в холодильник якомога швидше. Не дозволяйте їм перебувати дві години або більше при кімнатній температурі.

Не кладіть яйця на дверцята холодильника. Це не тільки робить їх сприйнятливими до розтріскування, але й у більшості моделей холодильників ця зона має тенденцію працювати при вищій температурі. Це може прискорити їх старіння та погіршити якість.

Зберігайте яйця в упаковці, в якій ви їх купили. Ці контейнери розроблені для мінімізації втрати води та пом’якшення поглинання інших харчових ароматизаторів у вашому холодильнику, що може негативно вплинути на смакові якості яєць.

Найкраще зберігати яйця у частині холодильника, що поблизу термостата. Там оптимальна температура для яєць.