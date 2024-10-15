4 надійних способи зберегти зникаючі фотографії в Instagram

Зробіть знімок екрану

WhatsApp не дозволяє вам робити скриншот медіафайлів "view once". Однак Instagram дозволяє робити знімок екрана контенту "view once" і зберігати його в галереї для майбутніх цілей. Щоб зробити це на вашому iPhone, вам потрібно натиснути клавішу збільшення гучності та бічну кнопку одночасно, тоді як на Android вам потрібно натиснути клавішу зменшення гучності та клавіші живлення.

Зверніть увагу, що коли ви робите знімок екрана, поряд з фотографією відправника з'явиться невеликий значок серії, а також автор отримає повідомлення про те, що одержувач зробив знімок екрана медіафайлу "переглянути один раз", надісланого в особистому повідомленні, з підказкою: "User зробив знімок екрана надісланої вами фотографії".

З іншого боку, якщо ви використовуєте Vanish Mode для чату, повідомлення зникають, коли ви закриваєте діалог. Створення скриншоту в режимі Vanish Mode також повідомляє відправника про те, що одержувач зробив знімок екрану медіафайлу "view once".

Як зробити знімок екрану на Android та iPhone (фото: Technology Personalized)

Зробіть запис екрану

Скриншот - добрий спосіб зберегти зникаючі медіа в Instagram, особливо фотографії. Але якщо ви хочете зберегти відео, можна використовувати функцію запису екрана вашого телефону.

Однак зверніть увагу, що вам слід увімкнути запис екрана до того, як ви відкриєте "перегляд один раз" у фото. Найкраще в записі екрана те, що ви також можете використовувати її для фотографій разом із відео.

Опція запису екрана доступна на пристроях Android та iOS у швидких налаштуваннях та центрі керування відповідно. Найкращий спосіб зберегти фотографію за допомогою запису екрана - запустити запис екрана, відкрити зображення, що зникає, і зробити скриншот фотографії або витягти кадр з відео. Ви також можете обрізати відео за точним часом відкриття фотографії.

Захопіть медіафайли за допомогою іншого телефону

Якщо у вас є два телефони, ви можете використати другий смартфон, щоб зробити фото або зняти відео та зберегти зникаючі медіа у Instagram. Це розумний спосіб зробити скриншот чи записати відео; він ніколи не сповіщує відправника фото/відео в Instagram.

Використовуйте веб-версію Instagram

Чи знаєте ви, що Instagram пропонує повнофункціональну веб-версію своєї платформи? За багато років Instagram додав безліч нових функцій і тепер має повноцінний інтерфейс, який дозволяє робити все, що ви можете в його додатку.

Хоча ви можете не використовувати веб-версію Instagram, це хороший спосіб зберегти медіа, що зникають на платформі через його веб-сайт. Тому що він не повідомляє відправника про "одноразовий перегляд" світлини.

Якщо ви використовуєте Mac, потрібно натиснути Shift+Command+4, щоб зробити знімок екрана, і стандартне зображення зберігається на робочому столі.

Однак, якщо ви користувач Windows, вам просто потрібно натиснути кнопку Win+PrintScr, щоб зробити знімок всього екрана, і він буде збережений у буфері обміну.