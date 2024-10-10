5 сервісів, які перетворять ваш шрифт в Instagram на витвір мистецтва

Підбір правильних слів, стилю та тонкощі підписів у Instagram може бути справжнім мистецтвом. Існують спеціальні сервіси, які допомагають зробити ваші пости більш виразними та стильними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Creative Bloq , присвячений цифровому дизайну, мистецтву та творчим індустріям.

Що таке генератори шрифтів та як вони працюють?

Одна з найкращих переваг Інтернету полягає в тому, що завжди є безкоштовна альтернатива. Вам не обов'язково використовувати платний генератор шрифтів Instagram, щоб отримати класні та креативні шрифти.

Натомість ви можете вибрати безкоштовні. У платних і безкоштовних генераторів шрифтів є одна спільна риса: вони працюють більш-менш однаково.

Вам необхідно ввести текст у текстове поле

Виберіть потрібний шрифт і з'явиться результат

Ви копіюєте результат і відкриваєте додаток Instagram

Ви можете вставити результат у свій опис, підписи або навіть коментарі

Meta Tags Font Generator

Meta Tags Font Generator перевершує інші генератори шрифтів для Instagram, представлені в матеріалі, тому що він дозволяє вам попередньо переглянути, як ваш новий шрифт буде виглядати у додатку, імітуючи його на профілі.

З іншими генераторами вам потрібно скопіювати та вставити бажаний шрифт у Instagram, натиснути "Зберегти" і тільки тоді ви побачите, як він виглядає у вас у профілі.

Коли ви отримаєте бажаний результат, просто натисніть "Копіювати", а потім ви можете вставити все це у свій профіль у соціальній мережі. Також є досить багато варіантів шрифтів для Instagram, включаючи деякі з зірками та іншими цікавими елементами.

Meta Tags Font Generator (фото: Creative Bloq)

Instagram Fonts

Instagram Fonts надає чистий та зрозумілий інтерфейс, і при тестуванні його на телефоні та ноутбуці не буде жодних проблем.

Ви просто вводите або вставляєте свій текст у перше текстове поле, яке бачите, а потім прокручуєте вниз, щоб побачити свої слова, які відображаються в різних незвичайних стилях тексту. Якщо ви знайдете щось, що вам подобається, ви можете вставити це у свій опис, підпис або коментар до Instagram.

Якщо ви не бачите нічого, що вам подобається, просто натисніть кнопку "Завантажити більше шрифтів" внизу і ви отримаєте більше (хоча це в основному варіації на одну тему).

Instagram Fonts (фото: Creative Bloq)

Instagram Fonts Generator

Instagram Fonts Generator працює так само, як і попередній варіант. Ви вводите або вставляєте свої слова в перше текстове поле, а потім прокручує вниз, щоб побачити їх у різних стилях, готових для вставки в Instagram.

Основна відмінність полягає в тому, що внизу сторінки є безліч емодзі, які ви також можете додати до свого тексту, якщо відчуєте необхідність.

З негативного боку, дія вставки тексту може бути трохи неінтуїтивною та незграбною. Зокрема, може знадобитися виділити жирне текстове поле-заповнювач та замінити його своїм власним.

Насправді, ви просто починаєте друкувати, і текст-заповнювач зникає, але потрібно трохи повозитися, щоб це зрозуміти.

Instagram Fonts Generator (фото: Creative Bloq)

Fonts for Instagram by LingoJam

Fonts for Instagram by LingoJam - ще один схожий інструмент, основна відмінність тут полягає в більш приємному інтерфейсі, особливо в тому, як новий текст з'являється праворуч від вихідного тексту, а не під ним.

Його творець явно прагне покращити його далі, тому що внизу є поле для пропозицій, а також можливість обмежених коментарів.

Також є досить багато реклами, але загалом цей сайт працює, якщо ви хочете створити якийсь класний текст для свого Instagram.

Fonts for Instagram by LingoJam (фото: Creative Bloq)

Try Fonts Online

Sprezz Keyboard - це додаток для iOS, призначений для створення тем клавіатури і шрифтів, в основному через покупки в додатку. Але на сайті, який його просуває, Sprezz, також є генератор шрифтів, який можна безкоштовно використовувати у своєму браузері.

Це трохи складно і не особливо приємний чи привабливий візуальний досвід, чесно кажучи. Але якщо всі інші сайти в цьому списку з якоїсь причини відключені або зламані, то цей хоча б виконає своє завдання.

Ви просто прокручуєте сторінку вниз до "Спробуйте шрифти онлайн", натискаєте на текст-заповнювач і вводите або вставляєте вибране слово. Потім вони з'являться в різних стилях нижче, які можна скопіювати і вставити в Instagram.

Try Fonts Online (фото: Creative Bloq)