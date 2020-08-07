4 минуты позитива и настроения: звезда Евровидения порадовал новым видео

Александр Рыбак выпустил новый клип (фото: Master Management)

Александр Рыбак презентовал яркое видео на песню "Magic"

Норвежский певец и скрипач Александр Рыбак представил волшебную песню и клип "Magic". Победитель Евровидения 2009 показал себя в самых неожиданных жизненных и счастливых ситуациях, которые происходят в его жизни каждый день: в постели, в парикмахерской, в бассейне, на крыше!

"Magic" - это песня восхищение жизнью. Как признается Александр, композиция была написана в момент, когда он почти опустил руки после 6 месяцев борьбы со своей зависимостью от таблеток и уже был готов вернуться к ним вновь. Но Рыбак случайно увидел блог девушки Мартины, которая рассказывала про свою сложную болезнь, когда она чуть ли ни каждый второй день в больнице, но при этом не сдается. Она пишет как с этим живет, с теплотой и юмором. Как и многие другие читатели её блога, Александр нашел в нем силу и вдохновение на новый образ жизни, и под впечатлением написал песню "Magic".

"Каждый раз, когда я выпускаю песню, люди называют ее "возвращением Рыбака". Что ж, это лето действительно похоже на возвращение, потому что я наконец снова чувствую себя собой, благодаря вам! В песне "Magic" я пою о том, как все может быть волшебно, с правильным настроем!" - поделился певец.

Рыбак выпустил клип "Magic"

Отметим, что сейчас Александр проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. По словам директора артиста Яны Прядко, с начала карантина Рыбак проводит дни в своей домашней студии, работая над новым музыкальным материалом. Певец полон сил и вдохновения, каждую неделю получает тысячи писем со всего мира.

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