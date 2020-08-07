4 хвилини позитиву і настрою: зірка Євробачення порадував новим відео

Олександр Рибак випустив новий кліп (фото: Master Management)

Олександр Рибак презентував яскраве відео на пісню "Magic"

Норвезький співак і скрипаль Олександр Рибак представив чарівну пісню і кліп "Magic". Переможець Євробачення 2009 показав себе в найнесподіваніших життєвих і щасливих ситуаціях, які відбуваються в його житті кожен день: у ліжку, в перукарні, в басейні, на даху!

"Magic" - це пісня захоплення життям. Як зізнається Олександр, композиція була написана в момент, коли він майже опустив руки після 6 місяців боротьби зі своєю залежністю від препаратів і вже був готовий повернутися до них знову. Але Рибак випадково побачив блог дівчини Мартіни, яка розповідає про свою складну хворобу, коли вона ледь не кожен другий день проводить в лікарні, але при цьому не здається. Вона пише як з цим живе, з теплотою і гумором. Як і багато інших читачів її блогу, Олександр знайшов в ньому силу і натхнення на новий спосіб життя, і під враженням написав пісню "Magic".

"Кожен раз, коли я випускаю пісню, люди називають її "поверненням Рибака". Що ж, це літо дійсно схоже на повернення, тому що я нарешті знову відчуваю себе собою, завдяки вам! У пісні "Magic" я співаю про те, як все може бути чарівно, з правильним настроєм!" - поділився співак.

Рибак випустив кліп "Magic"

Відзначимо, що зараз Олександр проходить реабілітацію і почуває себе добре. За словами директора артиста Яни Прядко, з початку карантину Рибак проводить дні у своїй домашній студії, працюючи над новим музичним матеріалом. Співак сповнений сил і натхнення, щотижня отримує тисячі листів з усього світу.

Раніше ми писали, що українська група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.