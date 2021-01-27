ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

4-летняя украинка стала звездой сети: она учит правильно говорить на украинском языке

Автор: Людмила Жукова

Во Львове 4-летняя Кристина Малин дает языковые советы в популярной соцсети Instagram. Забавные видео с девочкой выкладывает туда ее мама. В роликах малышка учит, как правильно, а не на суржике разговаривать на украинском языке.

Об этой семье рассказали в сюжете ТСН. Пока подписчиков у Кристины Малин не много, но она этим совершенно об этом не волнуется.

"Скажите бабушке, дедушке, маме и папе, что это называется не вилка, а виделка", — говорит девочка в своем видео.

По словам мамы малышки, дочка начала очень рано говорить и замечать, что дома она слышит одно, а на улице или в детском садике совсем другое.

"Ей было около 2,5 лет. Она меня спрашивает: "Почему мы говорим привіт, а нам отвечают привет". Такого много насобиралось", - рассказала мама девочки Леся Дуда.

Родители отмечают, что такой дар у ребенка возник после того, как она слушала чтение многих книжек.

Мастер-классами в соцсети Кристина с мамой не ограничились, в будущем они хотят пропагандировать правильную речь для более широкой аудитории. Если удастся собрать первоначальную сумму, то уже летом появится большой проект.

Самые читаемые новости

"Это программа для детей, для их родителей, для бабушек и дедушек, для нянь и воспитателей. Для тех, кто в силу различных обстоятельств, имеют различный языковой опыт. Мы можем ребенка научить говорить "виделка", а не "вилка". Но если пять взрослых вокруг скажут "вилка", то ребенок понимает: взрослый это авторитет. Поэтому наша программа еще призвана для того, чтобы выработать у ребенка языковую устойчивость", - рассказала мама девочки.

Во Львове маленькая украинка учит правильно говорить

Как мы ранее писали, маленькая украинка выиграла в международном вокальном конкурсе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины г. Украинка