ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

4-річна українка стала зіркою мережі: вона вчить правильно говорити українською

Автор: Людмила Жукова

У Львові 4-річна Христина Малин дає мовні поради в популярній соцмережі Instagram. Кумедні відео з дівчинкою викладає туди її мама. У роликах малятко вчить, як правильно, а не суржиком розмовляти українською мовою.

Про цю сім'ю розповіли в сюжеті ТСН. Поки підписників у Христини Малин не багато, але вона цим абсолютно не переймається.

"Скажіть бабусі, дідусеві, мамі й татові, що це називається не вилка, а виделка", — каже дівчинка у своєму відео.

За словами мами дівчинки, донька почала дуже рано говорити та помічати, що вдома вона чує одне, а на вулиці або в дитячому садку зовсім інше.

"Їй було близько 2,5 років. Вона мене запитує: "Чому ми говоримо привіт, а нам відповідають привєт". Такого багато назбиралося", - розповіла мама дівчинки Леся Дуда.

Батьки відзначають, що такий дар у дитини виник після того, як вона слухала читання багатьох книжок.

Майстер-класами у соцмережі Христина з мамою не обмежилися, в майбутньому вони хочуть пропагувати правильну мову для більш широкої аудиторії. Якщо вдасться зібрати первинну суму, то вже влітку з'явиться великий проект.

Популярні новини

"Це програма для дітей, для їх батьків, для бабусь і дідусів, для нянь і вихователів. Для тих, хто в силу різних обставин, мають різний мовний досвід. Ми можемо навчити дитину говорити "виделка", а не "вилка". Але якщо п'ять дорослих навколо скажуть "вилка", то дитина розуміє: дорослий це авторитет. Тому наша програма зроблена для того, щоб виробити у дитини мовну стійкість", - розповіла мама дівчинки.

У Львові маленька українка вчить правильно говорити

Як ми раніше писали, маленька українка виграла у міжнародному вокальному конкурсі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України м. Українка