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4-річний малюк гуляв по підвіконню дев'ятого поверху: відео моменту НП в Маріуполі

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Маріуполь, Вівторок 06 липня 2021 10:01
4-річний малюк гуляв по підвіконню дев'ятого поверху: відео моменту НП в Маріуполі Колаж РБК-Україна: Дитина гуляла по підвіконню на 9 поверсі в Маріуполі
Автор: Світлана Мащенко

У Маріуполі чотирирічного малюка, який гуляв по підвіконню на дев'ятому поверсі, зняли на відео і розмістили кадри в соціальних мережах. На місце відразу виїхала поліція, щоб розібратися в ситуації.

Чому дитина опинилася на підвіконні, і як уберегти малюків від страшної трагедії - читайте нижче в нашому матеріалі.

Інцидент трапився в понеділок, 5 липня.

Як розповіли у прес-службі місцевої поліції, за дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат. Але вони перебували в сусідній кімнаті.

"Щодо інциденту складуть адміністративний матеріал, який надалі направлять до суду", - повідомили в поліції.

На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату. Судячи з усього, відкривається частина вікна несправна, так як помітний провис.

Відео: у Маріуполі дитина гуляла по підвіконню

У поліції нагадали, що найчастіше причинами травмування та загибелі дітей стають три міфи:

Малюк не встигне випасти за хвилину. Насправді це не так. Достатньо секунди, щоб сталося горе.

Москітна сітка врятує. Сітка призначена для захисту від комах. Вона легко знімається, і ваги дитини, який уперся на неї, не витримує.

Дитина вже доросла, вона не випаде. Навіть якщо дитині 6 років, і вона знає про загрозу відкритих вікон, це не гарантує стовідсоткової безпеки.

Прості правила, які врятують життя вашій дитині:

  • приберіть меблі від вікон;
  • пояснить дитині, що залазити на підвіконня небезпечно, обов'язково розкажіть, чому саме;
  • ніколи ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відкритим або незахищеним вікном;
  • встановіть на вікна замки або блокатори;
  • захистіть вікна ґратами (наприклад, вставними);
  • не дозволяйте дитині грати на підвіконні.

Раніше повідомлялося, що в Києві дивом врятували дівчинку, яку унесла течія в небезпечному місці на пляжі.

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