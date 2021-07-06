4-річний малюк гуляв по підвіконню дев'ятого поверху: відео моменту НП в Маріуполі
У Маріуполі чотирирічного малюка, який гуляв по підвіконню на дев'ятому поверсі, зняли на відео і розмістили кадри в соціальних мережах. На місце відразу виїхала поліція, щоб розібратися в ситуації.
Чому дитина опинилася на підвіконні, і як уберегти малюків від страшної трагедії - читайте нижче в нашому матеріалі.
Інцидент трапився в понеділок, 5 липня.
Як розповіли у прес-службі місцевої поліції, за дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат. Але вони перебували в сусідній кімнаті.
"Щодо інциденту складуть адміністративний матеріал, який надалі направлять до суду", - повідомили в поліції.
На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату. Судячи з усього, відкривається частина вікна несправна, так як помітний провис.
Відео: у Маріуполі дитина гуляла по підвіконню
У поліції нагадали, що найчастіше причинами травмування та загибелі дітей стають три міфи:
Малюк не встигне випасти за хвилину. Насправді це не так. Достатньо секунди, щоб сталося горе.
Москітна сітка врятує. Сітка призначена для захисту від комах. Вона легко знімається, і ваги дитини, який уперся на неї, не витримує.
Дитина вже доросла, вона не випаде. Навіть якщо дитині 6 років, і вона знає про загрозу відкритих вікон, це не гарантує стовідсоткової безпеки.
Прості правила, які врятують життя вашій дитині:
- приберіть меблі від вікон;
- пояснить дитині, що залазити на підвіконня небезпечно, обов'язково розкажіть, чому саме;
- ніколи ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відкритим або незахищеним вікном;
- встановіть на вікна замки або блокатори;
- захистіть вікна ґратами (наприклад, вставними);
- не дозволяйте дитині грати на підвіконні.
Раніше повідомлялося, що в Києві дивом врятували дівчинку, яку унесла течія в небезпечному місці на пляжі.