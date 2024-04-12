4 кроки екстреної психодопомоги, які має знати кожен: інструкція від психологині Фонду Ахметова

За словами Ольги, перша психологічна допомога надається одразу після травматичної події. Універсальним для дітей та дорослих є протокол "РІПУ", який був розроблений в Ізраїлі. Це 4 кроки, якими важливо скористатися в перші хвилини (максимум годину) після стресової ситуації.

I крок: Р — разом

Зверніться до людини для встановлення контакту, щоб допомогти їй вийти з початкового шокового стану. Важливо донести, що ви не залишите її на самоті. Наприклад: "Мене звуть... Як звати тебе? Скільки тобі років? Де ти живеш? Ми разом! Я поряд з тобою і буду поряд стільки, скільки потрібно".

II крок: І — ініціатива

Дайте прості та чіткі інструкції, які стимулюватимуть людину до активної самостійної дії. Враховуйте її вік та можливості, а також ситуацію. Наприклад: "Принеси та випий води"; "Дай води тим, хто менший"; "Обійми та заспокой бабусю"; "Допоможи дідусеві знайти окуляри" тощо. Крок дає позитивний досвід реагування на гостру стресову ситуацію.

III крок: П — питання

Ставте питання, які стимулюють раціональне. "Скільки людей зараз перебуває у сховищі?"; "Як краще дістатися до лікарні, на авто чи пішки?"; "Назви всі предмети синього кольору, які бачиш" тощо. Переведення уваги з емоційного та соматичного на вербальне та ментальне знижує ризик посттравматичного стресового розладу.

IV крок: У — усвідомлення

Травма перериває зв’язок між реальністю та тим, що буде. Тому важливо якомога швидше повернути людину в її реальність. Проговоріть те, що було перед травмуючою подією і що буде після неї. Багаторазово підкресліть, що ця подія закінчилася (навіть якщо через 5 хвилин знову буде обстріл, але цей конкретний завершено). Це допоможе попередити застрягання" в ситуації та постійне повернення до неї в майбутньому.