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4 шага экстренной психопомощи, которые должен знать каждый: инструкция от психологи Фонда Ахметова

4 шага экстренной психопомощи, которые должен знать каждый: инструкция от психологи Фонда Ахметова (фото: flickr)
Автор: Илона Свиридова

Мы ежедневно переживаем стрессовые ситуации и трагические события. Чтобы уменьшить разрушительное влияние острого стресса на жизнь человека, следует уметь оказывать ему первую психологическую помощь. Как правильно это делать?

Об этом рассказывает психолог Фонда Рината Ахметова - Ольга Фролова, тренер по неформальному образованию для взрослых, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Бердянского государственного педагогического университета.

По словам Ольги, первая психологическая помощь оказывается сразу после травматического события. Универсальный для детей и взрослых протокол "РИПУ", разработанный в Израиле. Это 4 шага, которыми важно воспользоваться в первые минуты (максимум час) после стрессовой ситуации.

I шаг: Р - вместе

Обратитесь к человеку, чтобы установить контакт, чтобы помочь ему выйти из исходного шокового состояния. Важно донести, что вы не оставите ее в одиночестве. Например: "Меня зовут... Как зовут тебя? Сколько тебе лет? Где ты живешь? Мы вместе! Я рядом с тобой и буду рядом столько, сколько нужно".

II шаг: I - инициатива

Дайте простые и четкие инструкции, которые будут стимулировать человека к активному самостоятельному действию. Учитывайте возраст и возможности, а также ситуацию. Например: "Принеси и выпей воды"; "Дай воды тем, кто меньше"; "Обними и успокой бабушку"; "Помоги дедушке найти очки". Шаг дает положительный опыт реагирования на острую стрессовую ситуацию.

III шаг: П - вопрос

Задавайте вопросы, которые стимулируют рациональное. "Сколько человек сейчас находится в хранилище?"; "Как лучше добраться до больницы, на авто или пешком?"; "Назови все предметы синего цвета, которые видишь". Перевод внимания с эмоционального и соматического на вербальное и ментальное снижает риск посттравматического стрессового расстройства.

IV шаг: В - осознание

Травма прерывает связь между реальностью и тем, что будет. Поэтому важно как можно скорее вернуть человека в его реальность. Проговорите то, что было перед травмирующим событием и что будет после него. Многократно подчеркните, что это событие закончилось (даже если через 5 минут снова будет обстрел, но этот конкретный завершен). Это поможет предотвратить "замятие" в ситуации и постоянное возвращение к ней в будущем.

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