4 шага экстренной психопомощи, которые должен знать каждый: инструкция от психологи Фонда Ахметова

По словам Ольги, первая психологическая помощь оказывается сразу после травматического события. Универсальный для детей и взрослых протокол "РИПУ", разработанный в Израиле. Это 4 шага, которыми важно воспользоваться в первые минуты (максимум час) после стрессовой ситуации.

I шаг: Р - вместе

Обратитесь к человеку, чтобы установить контакт, чтобы помочь ему выйти из исходного шокового состояния. Важно донести, что вы не оставите ее в одиночестве. Например: "Меня зовут... Как зовут тебя? Сколько тебе лет? Где ты живешь? Мы вместе! Я рядом с тобой и буду рядом столько, сколько нужно".

II шаг: I - инициатива

Дайте простые и четкие инструкции, которые будут стимулировать человека к активному самостоятельному действию. Учитывайте возраст и возможности, а также ситуацию. Например: "Принеси и выпей воды"; "Дай воды тем, кто меньше"; "Обними и успокой бабушку"; "Помоги дедушке найти очки". Шаг дает положительный опыт реагирования на острую стрессовую ситуацию.

III шаг: П - вопрос

Задавайте вопросы, которые стимулируют рациональное. "Сколько человек сейчас находится в хранилище?"; "Как лучше добраться до больницы, на авто или пешком?"; "Назови все предметы синего цвета, которые видишь". Перевод внимания с эмоционального и соматического на вербальное и ментальное снижает риск посттравматического стрессового расстройства.

IV шаг: В - осознание

Травма прерывает связь между реальностью и тем, что будет. Поэтому важно как можно скорее вернуть человека в его реальность. Проговорите то, что было перед травмирующим событием и что будет после него. Многократно подчеркните, что это событие закончилось (даже если через 5 минут снова будет обстрел, но этот конкретный завершен). Это поможет предотвратить "замятие" в ситуации и постоянное возвращение к ней в будущем.