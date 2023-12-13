4 головні критерії, на які треба звертати увагу при виборі гірлянди

Правильний розмір лампочки

Розмір лампочок на гірляндах має залежати від того, що саме ви хочете декорувати - наприклад, ялинку вдома чи сам будинок зовні.

"Великі лампи дають більше світла і часто є кращими для зовнішніх установок. Вони можуть забезпечити видимість із великих відстаней", - пояснює дизайнер інтер’єру Бенджамін Бредлі.

Він пропонує використовувати більші лампи, як-от C-7s і C-9s. Вони підійдуть для декору дверей або дерев на вулиці.

"Але мініатюрні вогники, якщо їх використовувати у великій кількості, можуть також бути красивими в екстер’єрі. Зблизька мініатюрні вогники заповнюють простір між великими лампочками, створюючи більш повний і насичений вигляд", - додає експерт.

Біле світло чи різнокольорове

Бредлі радить не змішувати різні світла при декорі, краще витримувати один стиль у кожній кімнаті.

"Встановіть колірну схему освітлення, яка координуватиметься з іншими елементами вашого дизайну. Мені подобається використовувати біле або прозоре освітлення - як мініатюрне, так і велике - під час проектування класичного будинку, міської резиденції або якщо я хочу отримати більш індивідуальний вигляд", - говорить Бредлі.

Якщо прагнете отримати ностальгічний різдвяний настрій, варто використовувати гірлянди із різнокольоровим світлом.

Мерехтливі вогники чи статичні

Якщо ви хочете додати трохи "руху" своїм різдвяним вогням, вибирайте мерехтливі лампочки, особливо якщо ви використовуєте великі лампочки, такі як C-7s.

"Вони надають трохи руху та відчуття різдвяного блиску, але не дратують. На відміну від старомодних миготливих вогнів, ці плавно мерехтять, як зірки", - каже Бредлі.

Він радить розміщувати гірлянди на ялинці так, щоб вони глибоко входили у гілки, а не просто звисали по краях. Розміщення світла ближче до стовбура додає глибини та насиченості декорованому дереву.

Лампи розжарювання чи світлодіодні лампи

Бредлі рекомендує брати тепліші та яскравіші лампи розжарювання, які ідеально підходять для використання у приміщенні. Але от світлодіодні лампи є екологічнішими та енергоощадними. Також переважно вони довше служать, ніж лампи розжарювання.