4 делікатні жіночі проблеми у сексі: чи є у списку ваша

Соромлюся свого тіла під час сексу

У соцмережах, фільмах і порно ми досить часто бачимо нереалістичне зображення тіла, де немає місця для шрамів, целюліту і складкам шкіри.

Така ідеальна картинка може впливати й на сприйняття нашого тіла, особливо в період підліткового віку. Може здаватися, що тіло, яке не відповідає параметрам 90-60-90, не має права отримувати задоволення. Але пам'ятайте, що будь-яке фото чи відео - це ідеально зрежисоване зображення з правильним світлом, макіяжем і позами. Однак для отримання оргазму важлива не зачіска й вага, а тілесна свобода.

На наші стосунки з тілом впливає досвід того, як важливі люди сприймали наше тіло. Якщо людина ловила на собі погляди засудження через свій шрам чи мала досвід, наприклад, фізичного насильства, то ховати своє тіло під соромом, контролювати власну позу під час сексу - це намагатися захистити себе від повторення досвіду. "Не розслабляйся - не дозволяй собі бути живою, це небезпечно. Ховай усі свої шрами, складочки, не видавай ні звуку".

Що робити?

Допоможіть своєму тілу розслабитися, шукайте, за яких умов вам комфортніше й приємно. Спробуйте спочатку наодинці досліджувати себе: пестити тіло руками, торкатися геніталій, фокусуватися на процесі, а не на результаті.

Також варто спробувати проговорити свої почуття з партнером / партнеркою. Важливо, щоб він чи вона з повагою поставилися до ваших емоцій і замість знецінення підтримали вас.

Наприклад, якщо ваш партнер або партнерка прийшли зі схожою проблемою, то не варто говорити «ой, ти собі все придумала», «усе в тебе нормально». Замість цього краще сказати "Мені прикро, що ти так почуваєшся, обговорімо, чому так відбулося?"

Делікатні жіночі проблеми у сексі (фото: Freepik)

Імітую оргазм

Насправді причин, чому ми можемо імітувати оргазм, може бути безліч. Наприклад, ви переймаєтеся за те, що це може образити партнера / партнерку або ж він чи вона подумають, що з вами щось не так, або ж у вас під час самого сексу зникло бажання й вам хочеться, щоб він швидше закінчився.

Також часто ми не зважаємо на важливість нашого задоволення під час сексу, тому можемо імітувати оргазм, щоб підтримувати картинку «ідеального сексу».

Знову ж таки через масову культуру нам може здаватися, що секс завжди має закінчуватись оргазмом. Однак це не найголовніша мета близькості, набагато важливіше - отримувати задоволення впродовж усього процесу.

Що робити?

Інколи під час сексу ми фокусуємося виключно на задоволенні партнери / партнерки, забуваючи про себе. Тому варто проговорити, що вам подобається у вашому сексі, а що ні; важливо, щоб це не прозвучало як звинувачення, а навпаки, пропозиція поліпшити секс.

Якщо ж не говорити про свої бажання й фантазії, то згодом секс може перетворитися на обов'язок.

Тоді ми нібито виключаємо себе з процесу і втрачаємо власне «я» - можуть зʼявлятися думки на кшталт «секс - це не для мене», а також зникає лібідо й проходить інтерес одне до одного.

Якщо ви не можете чесно сказати своєму партнеру / партнерці про свої потреби, то це може свідчити про брак довіри й комунікації у ваших стосунках. Тоді краще звернутися до психотерапевта або ж сексолога.

Відчуття сорому після мастурбації

Мастурбація - це здорова частина сексуальності й природний процес пізнання свого тіла. Усі, чи майже всі, люди торкаються себе, мастурбують. І це точно, не щось гидке неприродне.

Таке почуття сорому може бути пов'язане з дитинством, коли батьки могли присоромити дитину за те, що вона торкається себе.

Хоча в дитинстві дотики до геніталій - абсолютно нормальний процес пізнання свого тіла. Тому замість того, щоб сварити дитину, краще пояснити, що це нормально, але це варто робити лише наодинці.

Що робити?

Ви можете спробувати пізнати власне тіло, щоб воно не викликало у вас почуття сорому. Наприклад, розглянути в дзеркальце будову власної вульви, погладити своє тіло, приділяючи увагу грудям і стегнам. Також подбайте й про атмосферу, запаліть ароматичні свічки, увімкніть музику й приглушіть світло, прийміть теплу ванну, вимкніть телефон, щоб вас ніхто не турбував.

Важливо пропрацювати упередження «мастурбація - це погано». Адже хотіти отримувати задоволення - цілком нормальне бажання. Однак, якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно з цим впоратися, а вашої самопідтримки не достатньо, то краще звернутися до психотерапевта.

У стосунках більше не хочеться сексу

Відсутність або зниження лібідо може сигналізувати про проблеми зі здоровʼям. Тому, якщо ви відчуваєте, що останнім часом вам не хочеться сексу, то є сенс звернутися до лікаря.

Крім того, зараз ми живемо в умовах повномасштабної війни, яка також суттєво впливає на наше лібідо. Адже ми переживаємо довготривалий стрес, що може викликати тривожність, депресію, постійний страх за себе 'й своїх близьких.

Зниження сексуального бажання може бути також одним із наслідків. Водночас ми продовжуємо ходити на роботу, учитися й розвʼязувати побутові проблеми, витрачаючи свій ресурс. Тому, якщо зараз у вас на роботі завал, то на секс може елементарно не вистачити сил.

Що робити?

Спробуйте зрозуміти причину зниження лібідо. Можливо, це через неприйняття свого тіла, поведінка партнера / партнерки, яка вас образила, або ж стрес чи втома.

Якщо вам важко знайти причину, то це краще обговорити із сексологом або психотерапевтом. Фахівець допоможе краще зрозуміти свої потреби й емоції, а також навчитися комунікувати про це з партнером / партнеркою.