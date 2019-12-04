4 декабря: какой праздник отмечают сегодня, что запрещено делать

4 декабря 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

4 декабря христиане отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы

Какой сегодня праздник. 4 декабря 2019 года верующие отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. У родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны не было детей, и они пообещали, что если у них появится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.

Всевышний услышал их молитвы и подарил им дочь, которую назвали Марией. Когда девочке исполнилось три года, родители с ней пришли в храм и отдали ее первосвященнику Захарии. Пресвятая Богородица долгое время была в храме, до помолвки со святым Иосифом.

Стоит отметить, что праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который широко распространился в IX веке.

Введение в храм Пресвятой Богородицы (фото: wikimedia.org)

Все приметы 4 декабря

Если сегодня будут сильные морозы, то стоит ждать суровую зиму;

Если пошел снег, значит к весне он уже не растает;

Если будет морозный день, значит лето обещает быть жарким;

Если вы хотите, чтобы весь год в семье все были здоровы и водились деньги, то нужно, чтобы в дом первым зашел молодой красивый мужчина с деньгами.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит в этот день заходить утром в чужой дом, чтобы избежать нареканий, что вы принесли несчастье.

В этот день нельзя впускать к себе домой старых, немощных и бедных людей, поскольку в семье могут начаться проблемы со здоровьем и заведутся злыдни.

Сегодня не нужно никому ничего занимать, поскольку из-за этого в ваш дом может постучаться беда.