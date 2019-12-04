4 декабря: какой праздник отмечают сегодня, что запрещено делать

4 декабря христиане отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы
Какой сегодня праздник. 4 декабря 2019 года верующие отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. У родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны не было детей, и они пообещали, что если у них появится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.
Всевышний услышал их молитвы и подарил им дочь, которую назвали Марией. Когда девочке исполнилось три года, родители с ней пришли в храм и отдали ее первосвященнику Захарии. Пресвятая Богородица долгое время была в храме, до помолвки со святым Иосифом.
Стоит отметить, что праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который широко распространился в IX веке.
Введение в храм Пресвятой Богородицы (фото: wikimedia.org)
Не стоит в этот день заходить утром в чужой дом, чтобы избежать нареканий, что вы принесли несчастье.
В этот день нельзя впускать к себе домой старых, немощных и бедных людей, поскольку в семье могут начаться проблемы со здоровьем и заведутся злыдни.
Сегодня не нужно никому ничего занимать, поскольку из-за этого в ваш дом может постучаться беда.