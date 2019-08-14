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364 пенсии или 153 минималки: в сети рассказали об огромной зарплате главы Укрзализныци

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 08:31
364 пенсии или 153 минималки: в сети рассказали об огромной зарплате главы Укрзализныци
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За зарплату главы "Укрзализныци" в месяц можно содержать одно предприятие

В сети рассказали, какую заработную плату получает в месяц глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов. В 2018 году его месячный оклад составлял около 570 тысяч гривен, это в десять раз больше зарплаты украинского министра, пишет "Обозреватель". Об этой сумме узнали исходя из декларации Кравцова.

На зарплату Кравцова можно выплатить 364 пенсии или месяц содержать одно предприятие, также это 153 минимальных зарплаты. Сам глава "Укрзализныци" сообщил, что "9,7 миллиона гривен - это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев. Но уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше".

Евгению Кравцову сейчас 33 года и он входит в список самых высокооплачиваемых менеджеров, которые работают на государство. Разница его зарплаты с минимальной в Украине в 139 раз.

364 пенсии или 153 минималки: в сети рассказали об огромной зарплате главы Укрзализныци

Скриншот (obozrevatel.com)

Интересно, что в биографии Евгения Кравцова указаны лишь два рабочих места после окончания института - это юридическая фирма "Астерс" и "Укрзализныця". К слову, в частной фирме он проработал с 2008 по 2014 год, зато в "Укрзализныцю" пришел в 2015 году на должность советника генерального директора. За четыре года Кравцов "вырос" до должности главы УЗ.

364 пенсии или 153 минималки: в сети рассказали об огромной зарплате главы Укрзализныци

Фото: Евгений Кравцов (LIGA.net)

Как мы ранее писали, Укрзализныця рассказала, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловалась на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком.

Кстати, скоростной поезд "Интерсити" Херсон-Киев до пункта назначения не доехал, а загорелся в пути. Пассажиры в Николаеве были в шоке, когда увидели, что приближающийся состав горит. Возгорание произошло в локомотиве.

Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ Настоящее пекло в купе за 1600 грн: Укрзализныця угодила в очередной скандал
Новости Украины Укрзализныця
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