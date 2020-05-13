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Не 36,6? Лікарі розвіяли міфи про температуру здорової людини

STYLERЖиття    13.05.2020 - 19:41
Не 36,6? Лікарі розвіяли міфи про температуру здорової людини
Лікарі розвіяли міф про температуру тіла здорової людини-36,6 (колаж: РБК-Україна)

Лікарі розповіли, якою повинна бути температура тіла здорової людини

Вважається, що температура тіла 36,6 є еталоном здорової людини. Але це не зовсім так. Навіть у абсолютно здорової людини температура може коливатися від 35,5 до 37,2. Цей показник залежить від різних факторів. Підвищення температури не завжди пов'язане з коронавірусною інфекцією.

Часто так буває, що температура тіла підіймається через стрес, психосоматику і порушення сну. Також вона підвищується після фізичного навантаження та вживання їжі.

Деякі продукти можуть змінити температуру тіла майже на градус. Гострі страви і приправи можуть підняти температуру, а аґрус зелених сортів і жовті сливи – навпаки знизити. Про це розповіла доктор медичних наук Тетяна Анікєєва в інтерв'ю газеті "Експрес".

Експерт підкреслила, що з ранку температура тіла буде завжди нижче, а ввечері – вище. Але є люди, для яких 37-37,2 – це звичайна температура протягом усього їх життя.

За словами лікаря первинної медико-санітарної допомоги Андрія Мешко, у старих людей температура зазвичай на градус нижче, ніж 36,6. А для немовлят 37,2 є нормою. Також температура тіла залежить від гормонального фону людини. У жінок, які перебувають у фертильному періоді, температура буде на 0,3-0,5 градуса вище.

Лікарі також розповіли, що якщо температура піднялася і не спадає, то це може свідчити про різних захворюваннях, включаючи гіперфункцію, і інфекцію в організмі.

Медики також зазначили, що до них люди часто звертаються через незначне збільшення температури. При цьому вони бояться, що заразилися коронавірусом. Але насправді причиною підвищення температури є не COVID-19, а паніка.

Коронавірус має багато випадків безсимптомного перебігу хвороби, але якщо температура підіймається через нього, то зазвичай вона становить не менше 38 градусів.

Експерти кажуть, що вимірювання температури безконтактним градусником не зовсім вірне, оскільки якщо людина проведе багато часу на сонці, її шкіра нагріється і покаже збільшену температуру. Те ж саме буде, якщо опустити голову в холодну воду, то температура якийсь час буде нижче реальної.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області в місті Старокостянтинів хворий коронавірусом українець вирішив вийти на роботу.

Теги Новини України здоровьетемпература
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