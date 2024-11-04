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34-річна Міла Нітіч виходить заміж: хто її наречений

Міла Нітіч виходить заміж (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Автор: Любов Блажко

Українська співачка Міла Нітіч розкрила несподівані деталі особистого життя. Вона розсекретила, що більше не самотня і наразі зустрічається з чоловіком, який на 6 років молодший за неї. Більше того, обранець уже встиг зробити артистці пропозицію.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар виконавиці для програми "Люкс ФМ" розповідає детальніше, що відомо.

Міла Нітіч виходить заміж

За словами зірки, її коханий не є публічною людиною і не пов'язаний з музичним світом. Натомість він займається бізнесом у сфері харчової промисловості,

"Стосунки почалися нещодавно, буквально декілька місяців тому. Маю надію, що це буде надовго. Ми живемо разом. У нас різниця у віці в шість років, він молодший. Наразі він займається відкриттям свого власного бізнесу, що пов'язаний із харчовою промисловістю. Він взагалі не з музичної сфери", - розкриває подробиці Нітіч.

Щодо пропозиції, то Міла вже прийняла її, проте поки не поспішає йти під вінець. Вона пояснила, чому наразі обрала саме таку позицію.

"Він освідчився мені. Я сказала так, звісно. Я зараз заручена і далі буде. Про весілля я ще не думала. Наразі я не хочу квапитися. Я обов'язково продумаю це до найдрібніших деталей. Я, звісно, хотіла б бути в розкішній сукні. Я хотіла б, щоб це було весело, в колі найближчих друзів. Але я розумію, що зараз немає того настрою. Хочеться відсвяткувати після перемоги", - говорить співачка.

скриншоти з інтерв'ю 

Нагадаємо, Міла Нітіч здобула популярність після участі у вокальному шоу "Голос країни". На одному з етапів вона заспівала пісню "Malay", проте дійти до півфіналу їй так і не вдалося.

Також Нітіч брала участь у "Новій Хвилі" 2009, де посіла сьоме місце разом з гуртом "Пара нормальних". Як і її колеги, вона отримала приз у розмірі 50 тисяч доларів від Алли Пугачової, яка, як відомо, підтримує Україну і засуджує російську агресію. 

Міла Нітіч розповіла про свого обранця (фото: instagram.com/mila_nitich_official) 

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