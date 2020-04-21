33-летняя звезда Playboy покончила с собой: оставила записку

Модель Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в США. Причиной смерти звезды популярного журнала стала передозировка наркотиками. 33-летнюю модель обнаружили мертвой в собственном доме в городе Остин, штат Техас.

Как сообщили в полиции, причиной проверки дома Мэттингли стал звонок ее друга. Он сообщил, что Эшли давно не выходила на связь. Во время осмотра места преступления полицейские обнаружили записку, которая подтвердила, что звезда Playboy покончила с собой. Содержание записки следователи пока не стали раскрывать. Официальная причина смерти еще устанавливается и в полиции отметили, что точная причина станет известна только после вскрытия.

Эшли Мэттингли

Гибель Эшли Мэттингли подтвердили ее брат Билли и сестра Кристи. Они находятся в состоянии шока от того, что произошло.

"Я не могу найти слова, чтобы выразить свои чувства, поэтому я просто оставлю это здесь. Я люблю тебя и буду скучать по тебе каждый день. Лети, наша старшая сестра, я знаю, что ты самый прекрасный ангел на небесах", - написала Кристи в социальных сетях.

Эшли Мэттингли

Эшли Мэттингли была фотомоделью и звездой журнала Playboy. В 2011 году она украсила обложку журнала и стала "Мисс март 2011". Через некоторое время у Эшли начались проблемы с алкоголем, и она лечилась от зависимости. Незадолго до смерти она завела щенка золотистого ретривера, чтобы избавиться от одиночества.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда электронной музыки совершила самоубийство из-за несчастной любви.