"33 бойові виходи": дружина Арестовича розповіла, як чоловік на Донбасі ходив у розвідку (відео)

Коментуючи слова самого Арестовича про здійснення загалом 33 бойових виходів за лінію фронту у 2018-му - служив у ЗСУ як контрактник і був розвідником у складі 72 механізованої бригади ім. Чорних Запорожців - вона зазначила, що така кількість насправді - умовна.

"33 виходи - це фігура мовлення була. Зрозуміло, що Олексій не робив собі зарубку щоразу при кожному виході та не рахував їх. Мені здається, що їх могло бути цілком і більше", - сказала Анастасія.

Дружина Арестовича також відреагувала на недовіру деяких людей та сумніви щодо правдивості інформації стосовно даних розвідувальних місій та бойових операцій, в яких він брав участь.

"Якби не було цих "33 виходів" - було б щось інше. Тобто якщо людина чимось не подобається - це звичайна реакція людей, привід їм особливо якось і не потрібен. Вони знайдуть завжди, до чого причепитися" ", - каже вона.

Анастасія Арестович (фото: скріншот з відео)

Анастасія припускає, що скепсис може бути викликаний будь-якою причиною - не обов'язково озвученою кількістю цих бойових виходів.

"Не знаю, може - звучить якось..? Або може їм цифра здається чи великою, чи навпаки маленькою, я не знаю", - сказала дружина радника ОПУ.

Реагуючи на ремарку ведучої про відсутність детальних розповідей про місії з об'єктивної причини їхньої таємності, Анастасія наголосила, що про правдивість вона знає сама особисто, а докази пред'являти ані Арестович, ані бойові побратими - не збираються.

"По-перше, я була там, і я особисто це бачила. Мені достатньо того, що я знаю, що це правда. По-друге, бачили люди ті, які не хочуть у цьому брати участь, і я їх чудово розумію. Вони могли підтвердити, але просто який у цьому сенс?.. Це ж люди не публічні. Він же не ходив виключно з блогерами на ці умовні "33 виходи", правильно? Це люди не публічні. Це люди, яким не потрібні якісь докази. Олексій не та людина, яка шукатиме виправдання і комусь щось доводитиме", - зазначила вона.

Олексій Арестович із дружиною Анастасією (фото: facebook.com / Anastasia Arestovich)

Також Анастасія розповіла, що вирушав Арестович на фронт тоді за власним рішенням, і це питання у сім'ї не обговорювалося.

"Я не пам'ятаю, щоб він зі мною радився. Я пам'ятаю, що він прийняв рішення, і сказав - "я йду". Це так буває з Олексієм, це така непередбачувана частина нашого життя. Я ж коли виходила заміж, я ж знала, за кого виходжу.Це людина військова, і в країні війна.Тобто в цьому плані жодних сюрпризів.На що злитися - на те, що людина йде захищати свою країну, або на те, що вона вважає для себе це важливою в її житті? " - каже вона.

Такі бойові виходи тривали приблизно пів року, були пов'язані з високим ризиком, і були шанси, що Арестович не повернеться з фронту, сказала Анастасія.

"Був підрив на міні, це було дуже небезпечно. Я дізналася про це вже коли це сталося. Крім нього та ще одну людину ніхто з бойових товаришів не вижив", - згадує вона.

При цьому Анастасія зізнається, що внутрішньо вона мала відчуття, що з чоловіком на фронті "буде все добре".

"Із зони АТО він повернувся тією самою людиною - його мало що змінює", - додала дружина Арестовича.

Відео: дружина Олексія Арестовича розповіла про вихід чоловіка на розвідку в зоні АТО/ООС на Донбасі