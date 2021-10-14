Понад 300 дніпрян взяли участь у патріотичному квесті, який влаштували до Дня козацтва

14 жовтня у Дніпрі у Тунельній балці влаштували святкові змагання до Дня козацтва. У заході взяли участь понад 300 вихованців позашкільних закладів міста зі своїми родинами.

"Сьогодні тут безпосередньо відзначаємо День козацтва. Але ж ми знаємо, що на 14 жовтня припадає цілих чотири важливі для України та українців свята (Покрова, День козацтва, День захисників і захисниць України та День заснування Української повстанської армії, – ред.), і під час сьогоднішнього заходу ми проговорюємо важливість та історію усіх чотирьох свят, аби діти розуміли, що всі вони пов’язані між собою. Формат унікальний тим, що він рідний, теплий та хороший, адже є родинним. Хочеться побажати миру нашій країні, а всім сім’ям злагоди та приєднуватися до нашої міцної родини позашкільної освіти", - сказала директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання ДМР Дар’я Біла.

Для учасників підготували великий квест з 20 локацій. За проходження конкурсів діти та дорослі отримують місцеві гроші - отаманчики та кошові, - які після обмінюють на подарунки. Також для учасників приготували частування національними стравами (борщем та кулішем).

"День козацтва ми святкуємо щороку і щороку збираємося великими родинами. Сьогодні ми підготували тематичний квест із завданнями, пов’язаними із вивченням традицій, свят, національних символів тощо. Також у нас відбувається концертна програма, де діти представляють свої вокальні та танцювальні номери. І парад вишиванок", - розповіла детальніше директор КЗПО "Дитячо-молодіжний центр "Лідер" ДМР Ірина Власенко.

У параді вишиванок взяла участь Ганна Іванова зі своїми маленькими донечками Марійкою та Діаною.

"Мої дівчата навчаються у вокальній студії, тож про свято ми, звичайно, знали та ретельно готувалися. Окрім вишиванок, ми вдягнули ще й віночки. Нам таке святкування дає не тільки втіху, а ще й певні знання та можливості виховувати в дітях патріотизм та любов до своєї країни", - сказала пані Ганна.

Дівчата з танцювальної студії "Райдуга" Марія та Поліна взяли участь майже в усіх конкурсах.

"Ми вже встигли станцювати, поспівати, зіграти в шахи, малювали та стріляли з лука, а також взяли участь у конкурсі "лижі". Назбирали отаманчиків та кошових. Плануємо обміняти їх на подарунки, а також поїсти куліш. Нам дуже подобається. Тут весело та цікаво", - поділилися враженнями дівчата.