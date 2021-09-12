Снова под +30: где в Украине будет теплее всего в этот выходной
Погода в Украине 12 сентября будет теплая, сухая и солнечная, а благодаря влиянию поля повышенного атмосферного давления осадки в воскресенье не ожидаются, разве что на самом юге страны, где также будет облачно и местами даже пасмурно.
Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog.
Погода в центральных регионах 12 сентября
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет переменная облачность, без дождей. Столбики термометров днем покажут около +25... +29 градусов.
В Винницкой области тоже без осадков, но будет немного свежее: около +22... +25 градусов.
Погода в западных регионах
В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях - переменная облачность, никаких дождей не предвидится. Температура воздуха днем +21... +25 градусов.
В Волынской и Ровенской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Термометры днем покажут +22... +25 градусов.
В Черновицкой и Закарпатской областях будет ясно, без дождей. Температура воздуха ожидается около +23... +27 градусов.
Погода в северных регионах
В Киевской, Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем +23... +26 градусов.
В Сумской области прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров поднимутся максимум до показателя +28 градусов.
Погода в восточных регионах
В Харьковской области дожди не ожидаются, температура воздуха в дневное время составит +26... +29 градусов.
В Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, но без осадков. Столбики термометров покажут +23... +27 градусов.
Погода в южных регионах
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях - пасмурно, дождей не будет. Столбики термометров покажут около +26... +29 градусов.
В Крыму будет пасмурно и дождливо, и посвежеет до +19... +22 градусов.
В Одесской области тоже пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ожидается около +24... +27 градусов.
Ранее сообщалось, что Синоптики рассказали о продолжительности бабьего лета в Украине и когда ожидается похолодание.
Напомним также, перед этим появился прогноз погоды в Украине на октябрь, в котором синоптики рассказали о холоде и первом снеге.