Знову під +30: де в Україні буде найтепліше в цей вихідний

Погода в Україні 12 вересня буде тепла, суха і сонячна, а завдяки впливу поля підвищеного атмосферного тиску опади в неділю не очікуються, хіба що на самому півдні країни, де також буде хмарно і місцями навіть похмуро.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

Погода в центральних регіонах 12 вересня

У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде мінлива хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +25... +29 градусів.

У Вінницькій області теж без опадів, але буде трохи свіжіше: близько +22... +25 градусів.

Погода в західних регіонах

У Тернопільській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях - мінлива хмарність, ніяких дощів не передбачається. Температура повітря вдень +21... +25 градусів.

У Волинській та Рівненській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Термометри вдень покажуть +22... +25 градусів.

У Чернівецькій та Закарпатській областях буде ясно, без дощів. Температура повітря очікується близько +23... +27 градусів.

Погода в північних регіонах

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень +23... +26 градусів.

У Сумській області прогнозується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до показника +28 градусів.

Погода в східних регіонах

У Харківській області дощі не очікуються, температура повітря в денний час складе +26... +29 градусів.

У Донецькій і Луганській областях буде похмуро, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +23... +27 градусів.

Погода в південних регіонах

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях - похмуро, дощів не буде. Стовпчики термометрів покажуть близько +26... +29 градусів.

У Криму буде похмуро і дощитиме, і посвіжішає до +19... +22 градусів.

В Одеській області теж похмуро, але без опадів. Температура повітря очікується близько +24... +27 градусів.