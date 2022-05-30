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30 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, кто отмечает именины

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Понедельник 30 мая 2022 06:01
30 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, кто отмечает именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

30 мая православные чествуют память преподобной Евдокии.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

Преподобная Евдокия родилась в 1353 году в княжеской семье. Ее отец, князь Суздальский Димитрий, и мать, княгиня Анна, воспитали дочь в послушании и любви к Богу. Когда девочке исполнилось 14 лет, они обвенчали ее с князем Московским Димитрием Донским. Молодые поженились по любви. Их союз привел к миру двух княжеств.

Главной опорой и поддержкой ее была любовь к Господу. Муж разделял с супругой милосердие, посты и молитвы.

С 1389 года, после смерти благоверного князя Димитрия от неизлечимой болезни, и по 1407 год Евфросиния воспитывала детей, возводила храмы и монастыри. Когда в последний год ее жизни ей привиделся архангел Михаил и оповестил о скорой кончине, она решила оставить престол и стать монахиней. Приняла постриг с именем Евдокия, прожила еще несколько месяцев и мирно отошла к Господу.

Наши предки верили, если в этот день погода ветреная, это к щедрому сбору меда. Пасеку во времена наших предков держали у себя многие, так как с медом готовили пахлаву, марципаны, пряники, коврижки, добавляли его в каши и создавали многие другие блюда.

В это время обычно разводилось множество ужей, поэтому люди старались на них не наступить, но гораздо страшнее было, если кто-то встретит гадюку.

Главные приметы этого дня

  • Если зацвела калина, значит пришла пора высаживать рассаду в открытый грунт.
  • Когда кто-то насобирает букет цветущей сирени и принесет его домой, тому удача улыбнется и в доме благополучие будет. Так как сирень в этот день наделяли магическими свойствами.
  • Если 30 мая сварить компот из сухофруктов и напоить им ребенка, то малыш будет расти крепким и здоровым. Так как в таком напитке очень много полезных веществ.
  • Когда в этот день погода стоит ясная и солнечная, значит лето будет жарким.
  • Если в сей день на улице пасмурно, то это к дождливому лету и хорошему урожаю грибов.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя спорить с начальством, иначе на работе будут большие проблемы.

Плохой сон нельзя никому рассказывать, чтобы он не сбылся.

Не стоит обсуждать важные вопросы за столом, иначе будут разногласия.

Именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

Как мы ранее писали, у украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне.

Читайте также, календарь церковных праздников на июнь 2022, какие важные даты и будут ли дополнительные выходные.

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