30-хвилинний біг або 10 000 кроків: дослідження показало, що краще для схуднення

Проходження принаймні 10 000 кроків на день давно вважалося золотим стандартом фізичних вправ. Однак дослідження показує, що зосередження на часі, який ви витрачаєте на тренування, а не на кількості кроків, може бути настільки ж ефективним для втрати ваги, довголіття та зниження ризику серцевих захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на DailyMail.

В чому полягає дослідження

Дослідники з жіночої лікарні Брігама в Бостоні вивчили чотирирічні дані майже 15 000 жінок старше 62 років.

Кожен учасник носив фітнес-трекер, щоб вимірювати рівень активності, і щороку отримував анкети щодо здоров’я.

Команда виявила, що ті, хто робив від 8000 до 8500 кроків на день, знизили ризик серцевих захворювань на 40% порівняно з тими, хто робив близько 3000 кроків щодня.

Щобільше, вони виявили таке ж зниження ризику для тих, хто тренувався протягом 75 хвилин на день, що свідчить про те, що вимірювання кроків може бути непотрібним.

Це дослідження є одним із кількох останніх звітів, які розвінчують правило 10 000 кроків, оскільки деякі експерти стверджують, що не існує магічного числа для вправ.

Доктор Рікута Хамайя, провідний автор дослідження та науковий співробітник відділу превентивної медицини Бріигамської та жіночої лікарні, сказав, що для деяких, особливо молодих людей, фізичні вправи можуть включати такі види діяльності, як теніс, футбол, ходьба або біг підтюпцем, усі з яких можуть легко відслідковувати за допомогою кроків.

Рух - це головне

Однак для інших це може складатися з їзди на велосипеді або плавання, де контролювати тривалість вправ простіше. Ось чому важливо, щоб інструкції щодо фізичної активності пропонували кілька способів досягнення цілей.

За словами дослідників, будь який рух корисний для здоров'я.

Команда набрала 14 399 жінок старше 62 років, які вважалися здоровими, тобто не мали серцевих захворювань або раку.

Середній вік учасників становив 72 роки. У період з 2011 по 2015 рік кожну жінку просили постійно носити фітнес-трекер на стегні, зокрема під час сну або прийняття душу.

Щороку дослідники проводили опитування щодо звичок здоров’я, таких як куріння та вживання алкоголю, зріст, вага, менопауза, особиста та сімейна історія хвороби.

Вся інформація була використана для визначення ризику серцевих захворювань і смерті учасників. Команда спостерігала за жінками до кінця 2022 року.

У середньому учасники займалися помірними та інтенсивними вправами 62 хвилини на тиждень і робили 5183 кроки на день. До 2022 року 9% учасників померли, а у 4% розвинулася хвороба серця.

Команда виявила, що ті, хто витрачав найбільше часу (приблизно 200 хвилин), займаючись спортом, або робив найбільшу кількість кроків (приблизно 8000-8500), знижували ризик серцево-судинних захворювань і смерті до 40 відсотків порівняно з тими, хто мав найнижчу фізичну активність.