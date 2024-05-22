Ця популярна вправа може допомогти вам прожити довше та прибере біль у колінах

Велосипедисти можуть жити довше, мати сильнішу імунну систему та рідше відчувати біль у колінах або остеоартрит, ніж люди, які не їздять на велосипедах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на NPR.

Яка вправа дуже корисна для здоров'я та молодості

Незважаючи на те, що попередні дослідження вже показали кілька переваг їзди на велосипеді, нові дослідження показують, що люди, які регулярно їздять на велосипеді, мають значно менше шансів захворіти на остеоартрит до 65 років.

У дослідженні, яке було опубліковано минулого місяця в Medicine & Science in Sports & Exercise, було опитано 2600 людей із середнім віком 64 роки про їхні звички займатися спортом протягом усього життя.

Усі учасники мали підвищений ризик розвитку артриту колінного суглоба через вагу, генетику чи інші попередні травми. Дослідники також зробили рентгенівські знімки учасників, щоб оцінити артрит у їхніх суглобах.

Дослідження цікаво тим, що вчені не досліджували спортсменів - вони просто дивилися на звички людей середнього класу.

"Велосипедисти мали на 21% менше шансів мати рентгенівські ознаки та симптоми остеоартриту порівняно з тими, хто раніше не їздив на велосипеді", - розказала доктор Грейс Ло, автор дослідження та доцент Медичного коледжу Бейлора.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, остеоартрит, або ОА, є найпоширенішою формою артриту, і вражає понад 32,5 мільйона американців. Іноді його називають артритом "зношування", він переважно вражає людей старше 50 років і виникає, коли хрящ у суглобі починає руйнуватися, що спричиняє втрату функції та біль.

"Я була здивована, побачивши, наскільки сильною була користь", - додала лікар.

Дослідники вказують на той факт, що їзда на велосипеді не завдає шкоди, що робить її дуже стійкою формою фізичних вправ для людей протягом усього життя.

Коли ви їдете на велосипеді, повторювані рухи - обертання педалей по колу знову й знову також допомагають циркулювати синовіальну суглобову рідину навколо коліна. Рідина діє як мастило, допомагаючи суглобам працювати гладко, без тертя.