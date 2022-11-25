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За 30 годин без світла: в Україні провели 11 операцій із трансплантації органів

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П'ятниця 25 листопада 2022 18:49
За 30 годин без світла: в Україні провели 11 операцій із трансплантації органів Лікарі роблять операцію без електроенергії (фото: facebook.com/moz.ukr)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні за 30 годин провели 11 операцій із трансплантації органів. Хірурги працювали у неймовірних умовах - при відключенні світла. 9 операцій зробили у Львові та ще 2 - у Черкасах.

Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

Українські хірурги творять справжні чудеса та рятують життя навіть за масового відключення світла. За 30 годин блекауту в Україні вони провели 11 операцій з пересадки органів від посмертних донорів. Майже всі ці операції провели без електроенергії, але з генераторами.

"У Львові протягом 30 годин провели 9 трансплантацій від посмертних донорів. Трохи більше, ніж за добу, трансплантологи пересадили два серця, печінку і шість нирок. Для цього працювали команди з майже сотні фахівців", - сказано в повідомленні.

Ще дві операції провели у Черкаському обласному онкоцентрі - пересадили дві нирки. Операції проводили одночасно у двох операційних. І лікарня під час операції перейшла працювати на генераторах.

"Навіть у регіонах, де не відновили електрику, лікарі продовжують виконувати свою роботу. Можна залишити нас без світла, без води, тепла та зв'язку, але Україну не перемогти. Ніколи", - резюмували лікарі.

За 30 годин без світла: в Україні провели 11 операцій із трансплантації органів

Фото: facebook.com/moz.ukr

Інше чудо від українських лікарів: у Дніпрі врятували військового, якому снайпер влучив у голову.

А у Львові допомогли хлопцю, який три роки не міг самостійно ковтати.

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Трансплантація органів відключеня світла