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Снайпер влучив в голову: у Дніпрі лікарям дивом вдалося врятувати життя військовому

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Дніпро, Четвер 10 листопада 2022 14:48
Снайпер влучив в голову: у Дніпрі лікарям дивом вдалося врятувати життя військовому Медики врятували військового у Дніпрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі медикам вдалося врятувати чоловіка, якому снайпер влучив в голову. Операція була надскладною і тривала декілька годин.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Дніпровської міської ради в Facebook.

Коли 51-річний боєць потрапив до лікарні, то перебував у надскладному стані.

Зазначається, що чоловіку в голову влучила куля снайпера в той самий час, як поряд з ним розірвалася міна. Медики кажуть, що куля зупинилась у м‘яких тканинах.

Операція тривала дуже довго, але лікарям все ж вдалося зберегти життя військовому.

"Складна операція тривала декілька годин, ніхто не міг припустити, чим все закінчиться. Проте сильний дух захисника та професійна робота лікарів - зробили свою справу. Операція пройшла успішно, кулю витягнули", - йдеться у повідомленні.

Зараз боєць перебуває під постійним наглядом лікарів. Також фахівці діагностували у нього струс мозку після розриву міни. Його стан покращується щодня.

Снайпер влучив в голову: у Дніпрі лікарям дивом вдалося врятувати життя військовому

У Дніпрі медики врятували військового, якому снайпер влучив в голову (facebook.com/dniprozdrav)

Раніше львівські медики дивом врятували життя жінці з Бахмута. Вона втратила ногу під час ворожого обстрілу російських окупантів.

Також ми писали, що лікарі в Дніпрі повернули з того світу героя, важко пораненого російським снайпером.

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