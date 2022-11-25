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За 30 часов без света: в Украине провели 11 операций по трансплантации органов

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Пятница 25 ноября 2022 18:49
За 30 часов без света: в Украине провели 11 операций по трансплантации органов Врачи делают операцию без электроэнергии (фото: facebook.com/moz.ukr)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине за 30 часов провели 11 операций по трансплантации органов. Хирурги работали в невероятных условиях - при отключении света. 9 операций сделали во Львове и еще 2 - в Черкассах.

Об этом сообщили на странице МОЗ в Facebook.

Украинские хирурги творят настоящие чудеса и спасают жизни даже при массовом отключении света. За 30 часов блекаута в Украине, они провели 11 операций по пересадке органов от посмертных доноров. Практически все эти операции провели без электроэнергии, но с генераторами.

"Во Львове в течение 30 часов провели 9 трансплантаций от посмертных доноров. Немного больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды с почти сотни специалистов", - сказано в сообщении.

Еще две операции провели в Черкасском областном онкоцентре - пересадили две почки. Операции проводили одновременно в двух операционных. И больница во время операции перешла на работу на генераторах.

"Даже в регионах, где не возобновили электричество, врачи продолжают выполнять свою работу. Можно оставить нас без света, без воды, тепла и связи, но Украину не победить. Никогда", - резюмировали врачи.

За 30 часов без света: в Украине провели 11 операций по трансплантации органов

Фото: facebook.com/moz.ukr

Другое чудо от украинских врачей: в Днепре спасли военного, которому снайпер попал в голову.

А во Львове помогли парню, который три года не мог самостоятельно глотать.

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Трансплантация органов відключеня світла