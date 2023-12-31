30 айкращих образів Олени Зеленської за 2023 рік

Найкращі образи Олени Зеленської у 2023 році

Дружина президента України кожного разу приємно дивувала весь світ своїми вбраннями. Всім відомо, що Олена має власний стиль, за допомогою якого вона доносить важливі меседжі та підтверджує свій статус.

Олена не любить яскраві кольори й цього року її образи були або у ніжних відтінках, або ж у класичних тонах. Це ще раз демонструє її елегантність, вишуканість, важливість бути почутою світовими лідерами та обличчя всієї України.

Важко не погодитись, що кожен образ пані Олени особливий, адже має свою історію та мету, що дуже важливо для президентської дружини. Але краще на це один раз подивитися, ніж багато разів описувати. Тож, представляємо вашій увазі найкращі образи пані Зеленської у 2023 році.

Найкращі образи Олени Зеленської за 2023 рік (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)