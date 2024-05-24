3 знаки Зодіаку, у яких здійсниться найпотаємніша мрія в останній тиждень весни

Телець

Вас не зупинити, коли мова заходить про генерацію позитивної енергії. Ви повністю домовилися з Законом тяжіння, коли мова заходить про заробляння грошей з повітря. Ніщо не може стати на вашому шляху, або принаймні немає нічого, що може заважати на вашому шляху.

Перед вами цей неймовірний повний місяць у Стрільці, і він спонукає вас думати про нові та геніальні способи залучити достаток у своє життя, і вам не завадить, коли інші скажуть вам, що все це марна мрія. Ви вірите в себе, і незалежно від того, чи відчуваєте ви зараз плоди своєї розумової сили, ви точно відчуваєте радість позитивного мислення.

Ідею покращити своє життя варто сприймати серйозно, і ви дуже раді зробити в ній революцію. Друзі, коханці та родина - усі запрошені у ваш світ достатку та достатку. Ви готові ділитися, а також відкриті для нових ідей.

Терези

Від Повні вас охопить усвідомлення того, як ваші таланти виведуть вас у місце великого достатку. Ви завжди знали, як правильно розіграти свої карти, Терези, і під час повного місяця у Стрільці ви побачите, що він діє та зосереджується на здійсненні ваших дивовижних мрій. Ви тут не для того, щоб витрачати час, бо ви вирішили піти за золотом і таким чином прагнете підвищити свій життєвий статус.

У повний місяць у Стрільці ви будете робити рішучі дії, щоб створити достаток, який бачите у своїй свідомості. Ви не витрачаєте час, будучи мрійником, хоча ви женетеся за мрією. Але ваша мрія реалістична, і шляхом проб і помилок ви зрозуміли, що реалізм - це те, що допомагає виконувати роботу. Ви можете мати все, доки "це все" належить до сфери "здійснено".

Вплив Нептуна дає вам знати, що ви можете створити щось із нічого - наприклад магію, але двигун тут складається з дії. Щось із нічого, так, але мастило, яке дозволяє цьому статися, називається зусиллям, і у вас є енергія, потяг і мета. Ви прагнете покращити свою долю в житті, і в кінці травня ви запустите цей двигун.

Козеріг

Коли у вас в голові виникає ідея, Козеріг, ви реалізуєте її ефективно та стильно. Ви відданий працівник, і ніщо не зупинить вас, коли ви вирішите присвятити себе справі. Після 23 травня ви побачите, що під час повного Місяця у Стрільці ви "сповнені" чудових ідей, а також сили та енергії підтримувати ці ідеї в життя. Вас, як і Тельця, не зупинити.

Хоча ви можете виявити, що ваша концентрація блокує інших людей у ​​вашому житті, ви дали зрозуміти всім, хто вас потребує, що зараз ви зосереджені на створенні достатку. Ви робите це не для себе, і вони це знають. Це краса знаходження себе серед інших, які дають тобі простір бути собою; ви можете створювати ситуації для заробляння грошей, які принесуть користь усім... якщо вас залишити напризволяще.

Це прекрасний час у вашому житті, Козеріг, і ви зможете показати собі та іншим, що гроші не тільки не є корінням усього зла, але і як ви можете творити добро. Ви ніколи в житті не були егоїстами, і не плануєте бути такими найближчим часом. Ви бачите гроші як прекрасну річ, яка дозволяє величі текти. Так ви покращуєте своє життя та життя інших.