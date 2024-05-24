3 знака Зодиака, у которых исполнится самая сокровенная мечта в последнюю неделю весны

Телец

Вас не остановить, когда речь заходит о генерации положительной энергии. Вы полностью договорились с Законом тяготения, когда речь заходит о зарабатывании денег из воздуха. Ничто не может встать на вашем пути, или по крайней мере нет ничего, что может мешать вашему пути.

Перед вами это невероятное полнолуние в Стрельце, и он побуждает вас думать о новых и гениальных способах привлечь достаток в свою жизнь, и вам не помешает, когда другие скажут вам, что все это бесполезная мечта. Вы верите в себя, и независимо от того, чувствуете ли вы сейчас плоды своей умственной силы, вы точно чувствуете радость положительного мышления.

Идею улучшить свою жизнь следует воспринимать серьезно, и вы очень рады совершить в ней революцию. Друзья, любовники и семья - все приглашенные в ваш мир изобилия. Вы готовы делиться и открыты для новых идей.

Весы

От Полноты вас охватит осознание того, как ваши таланты выведут вас в место большого достатка. Вы всегда знали, как правильно разыграть свои карты, Весы, и во время полнолуния в Стрельце вы увидите, что он действует и сосредотачивается на осуществлении ваших удивительных мечтаний. Вы здесь не для того, чтобы тратить время, потому что вы решили пойти за золотом и таким образом хотите повысить свой жизненный статус.

В полнолуние в Стрельце вы будете предпринимать решительные действия, чтобы создать изобилие, которое видите в своем сознании. Вы не тратите время, будучи мечтателем, хотя вы гонитесь за мечтой. Но ваша мечта реалистична, и путем проб и ошибок вы поняли, что реализм - это то, что помогает выполнять работу. Вы можете иметь все, пока "это все" относится к сфере "осуществлено".

Воздействие Нептуна дает вам знать, что вы можете создать что-то из ничего - например магию, но двигатель здесь состоит из действия. Что-то из ничего, да, но смазка, которая позволяет этому произойти, называется усилием, и у вас есть энергия, влечение и цель. Вы хотите улучшить свою судьбу в жизни, и в конце мая вы запустите этот двигатель.

Козерог

Когда у вас в голове возникает идея, Козерог, вы реализуете ее эффективно и стильно. Вы преданный работник, и ничто не остановит вас, когда вы решите посвятить себя делу. После 23 мая вы увидите, что во время полной Луны в Стрельце вы "полны" замечательных идей, а также силы и энергии поддерживать эти идеи в жизни. Вас, как и Тельца, не остановить.

Хотя вы можете обнаружить, что ваша концентрация блокирует других людей в вашей жизни, вы дали понять всем, кто в вас нуждается, что сейчас вы сосредоточены на создании изобилия. Вы делаете это не для себя и они это знают. Это красота обретения себя среди других, которые дают тебе пространство быть собой; вы можете создавать ситуации для зарабатывания денег, которые принесут пользу всем... если вас оставить на произвол судьбы.

Это прекрасное время в вашей жизни, Козерог, и вы сможете показать себе и другим, что деньги не только не являются корнями всего зла, но и как вы можете творить добро. Вы никогда в жизни не были эгоистами, и не планируете быть такими в ближайшее время. Вы видите деньги как прекрасную вещь, позволяющую величию течь. Так вы улучшаете свою жизнь и жизнь других.