3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину

Вправа 1

Ця вправа для жінок допоможе пропрацювати у домашніх умовах м’язи спини.

Фітнес-резинка у цьому випадку стане гарною альтернативою тренажеру. Краще взяти варіанти з меншим навантаженням (жовту, зелену чи синю резинку), щоб була змога її гарно розтягнути.

Основна задача - під час виконання вправи постійно тримати спину рівною.

Техніка виконання вправи у домашніх умовах:

одягніть на стопи фітнес-резинку, з іншого боку нижнім хватом охопіть її руками. Якщо відчуваєш, що ноги до кінця вирівняти не можете, то трохи зігніть у колінах

підтягуйте лікті прямо до корпуса і відпускайте. Працюй в зоні лопаток, звужуй та відпускай їх. Ліктики чітко біля корпуса

Вправа з резинкою для зміцнення спини (фото: кадр з відео)

Вправа 2

Спочатку потрібно взяти гантель у руки. Потім зігнути їх у ліктях та підняти над головою. Після цього слід завести їх за голову до гострого кута у ліктьовому суглобі.

Після цього поверніться у вихідне положення та знову виконайте вправу.

Вправа з гантелею для зміцнення спини (фото: кадр з відео)

Вправа 3

Зафіксуйте резинку на кісточках пальців так, щоб долоні дивилися одна на одну.

Потім витягніть руки вверх та розводьте до плечей. Ц точці максимального напруження затримайся на 5 секунд.

Цю ж саму вправу можна виконати, зафіксувавши резинку вище ліктів.

Вправа з резинкою для м'язів спини (фото: кадр з відео)