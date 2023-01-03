3 типи розлучених чоловіків, з якими краще не будувати стосунки

Він ненавидить усіх жінок

Напевно, кожна жінка стикалася з неприємним типом, який з якоїсь своєї особистої причини ненавидить або зневажає більшість жінок на планеті. Зазвичай такі чоловіки пережили болісне розставання у минулому, і цей удар залишив на ньому свій відбиток.

Часто буває так, що чоловік замість пошуку відповідей на причину розлучення в самому собі просто звинувачує жінку, з якою він розлучився.

І, на жаль, поки чоловік перебуває на шляху ненависті та зневаги до всіх жінок, побудувати з ним стосунки не вийде. Він може намагатися вам сподобатися, але при цьому рано чи пізно ви почуєте фрази на адресу своїх близьких та рідних, а то й на свою власну - "та що з вас взяти, ви всі однакові", "жінки всі такі", "вам тільки одне подавай" і так далі.

Вічний мученик

Найпростіший спосіб маніпуляції – чоловік викликає у жінки жалість своєю трагічною історією життя, болісним розставанням, нерозумінням від колишньої.

Не встигнете ви ближче познайомитися, як вислуховуватимете скарги на його ущемлене его, розбите серце і рани, що не гояться. І він наполягатиме, що жінка має підтримати його в такий тяжкий період, який він ще не до кінця пережив.

Найчастіша тема - його експартнерка та її стосунки з нею, які закінчилися трагічно. І до речі, чути про неї ви будете набагато частіше, ніж це припустимо. Повірте, ніхто не знає, коли закінчиться "важкий період" і скільки вам доведеться бути в ролі психотерапевта та жилетки для нього.

Чоловік має впоратися самостійно та завершити попередній період свого життя до того, як розпочне наступний.

"Старий" хлопчик

Симпатичний, веселий і, на перший погляд – без особливих вад. А за спиною вже є шлюб і навіть не один. Не поспішайте кидатися у вир із головою, тому що вам міг зустрітися інфантильний хлопчик, який не готовий брати відповідальність на себе за своє життя і приймати серйозні рішення.

Зазвичай такі чоловіки віддають ініціативу в руки жінки й згодом перетворює її на "мамочку", яка керує абсолютно всім. Саме його нездатність подорослішати стала причиною розлучення – не кожна жінка здатна розглянути інфантильного чоловіка дуже швидко.

Єдиний варіант, при якому можна побудувати з таким хлопцем стосунки – це, якщо жінка сама хоче всім керувати та бути ведучою у парі. В інших випадках - зв'язуватися з таким не варто.