3 типа разведенных мужчин, с которыми лучше не строить отношения

Он ненавидит всех женщин

Наверняка каждая женщина сталкивалась с неприятным типом, который по какой-то своей личной причине ненавидит или презирает большинство женщин на планете. Обычно такие мужчины пережили болезненное расставание в прошлом, и этот удар оставил на нем свой отпечаток.

Часто бывает так, что мужчина вместо поиска ответов на причину развода в самом себе, просто винит женщину, с которой он расстался.

И увы, пока мужчина находится на пути ненависти и презрения ко всем женщинам, построить с ним отношения не выйдет. Он может пытаться вам понравиться, но при этом рано или поздно вы услышите фразы в адрес своих близких и родных, а то и в свой собственный - "да что с вас взять, вы все одинаковые", "женщины все такие", "вам только одно подавай" и так далее.

Вечный страдалец

Самый простой способ манипуляции - мужчина вызывает у женщины жалость своей трагической историей жизни, болезненным расставанием, непониманием от бывшей.

Не успеете вы поближе познакомиться, как будете выслушивать жалобы на его ущемленное эго, разбитое сердце и незаживающие раны. И он будет настаивать, что женщина должна поддержать его в такой тяжелый период, который он еще не до конца пережил.

Самая частая тема - его экс-партнерша и его отношения с ней, которые закончились трагически. И кстати, слышать о ней вы будете намного чаще, чем это допускают приличия. Поверьте, никто не знает, когда закончится "тяжелый период" и сколько вам придется быть в роли психотерапевта и жилетки для него.

Мужчина должен справиться самостоятельно и завершить предыдущий период своей жизни до того, как начнет следующий.

"Старый" мальчик

Симпатичный, веселый и на первый взгляд - без особых изъянов. А за спиной уже один брак и даже несколько. Не торопитесь кидаться в омут с головой, потому что вам мог встретиться инфантильный мальчик, который не готов брать ответственность на себя за свою жизнь и принимать серьезные решения.

Обычно такие мужчины отдают инициативу в руки женщины и со временем превращает ее в "мамочку", которая управляет абсолютно всем. Именно его неспособность повзрослеть стала причиной развода - не каждая женщина способна рассмотреть инфантильного мужчину очень быстро.

Единственный вариант, при котором можно построить с таким парнем отношения - это, если женщина сама хочет всем руководить и быть ведущей в паре. В иных вариантах - связываться с таким не стоит.