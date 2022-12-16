3 сніданки, які помилково вважають корисними: експерт здивувала списком продуктів

Гранола чи каші з ягодами

Експертка радить відмовитись від граноли із різноманітними добавками, а також від каш з ягодами. Такі сніданки мають красивий вигляд, проте не є корисними.

"Це просто вуглеводна бомба для вашого організму, що призведе до стрімкого підйому глюкози та короткочасного насичення максимум на 1,5 години і ви знову потягнетесь за чимось. І разом з цим у даній страві може опинитись велика кількість пустих калорії та жалюгідно маленька кількість поживних речовин, якщо не відсутність їх", - пояснює нутриціолог.

Додає, що такий сніданок не дасть організму необхідних речовин і не поповнить ресурс.

Знежирений йогурт, сир або сирники

Популярним варіантом для сніданку серед українців є знежирені молочні продукти. Проте їхню корисність переоцінюють.

"Останнім часом існує міф, що вживаючи знежирений йогурт чи сир можна не набрати вагу. Але усі хто так думає, ігнорують користь кисломолочних продуктів. З натурального молока неможливо зробити продукт без жиру. Для цього його штучно знежирюють. А разом із знежиренням втрачається товарний вигляд та смак", - пояснює Терновик.

За її совами, щоб це виправити у першому випадку додають крохмаль, барвники та консерванти, а у другому - цукор. Від цього з'являються зайві калорії і швидко виникає відчуття голоду після споживання такої їжі.

Фруктове смузі

Нутриціолог також рекомендує не споживати на сніданок фруктове смузі. Адже для його приготування використовують більшу кількість плодів, ніж би людина змогла з'їсти у цілому вигляді.

"Смузі зовсім не мають харчової цінності. Фрукти не найкращий варіант на початку дня. Тому що це швидкі вуглеводи. Після них ви вже через годину будете голодні. Також подібні смузі провокують різкий стрибок цукру в крові, потім різкий спад, що викличе різке відчуття голоду", - пояснює експертка.