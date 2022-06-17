3 кроки, які потрібно зробити, щоб зупинити випадіння волосся

1. Здати аналізи на феритин та залізо.

Часто причиною випадіння волосся виступає саме недостатність заліза в організмі. Особливо у людей, які перейшли на вегетаріанство та веганство і не мають прямих джерел гемованого заліза з їжі.



Порекомендувати дозу прийому заліза доволі складно. Так, по загальних рекомендаціях то будуть 1-2 мг заліза на 1 кг маси тіла. Що вже добре, хоть якась конкретика. Але коли мова заходить про дефіцит, може бути і 3 і 4 мг. Але знову ж таки, адекватним підходом буде опиратися на результати аналізів.



І тут добре буде, якщо показник вашого феритину приблизно такий, як ваша маса тіла.

Що робити з тим аналізом?

Піти до трихолога чи дієтолога. Одна консультація зекономить вам тисячі гривень, які ви викинете на непотрібні маски і шампуні від випадіння волосся. Хоча кропива маю сказати, дуже добре себе зарекомендувала по дослідженнях в даній темі. Але мова йшла про прийом кропиви всередину.



Добирати з продуктів харчування залізо можна і треба. З м’яса, печінки, субпродуктів, якщо все гаразд із травленням, засвоюється 20% заліза. Негемове залізо міститься в горіхах, бобових, гречці, чорносливі та куразі, зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті (кейл). Але засвоюється воно вкрай погано звідти.

2. Їсти білок.

Зрозуміло, що фотографувати макаруни то витончено і ще й дорого, себто демонструє статус. Але з стейку з лосося толку більше. І коштує він майже так само.



Структурна одиниця волосся то колаген, а структурна одиниця колагену то амінокислоти (чит. білок). Тому якщо хочете, щоб ваше волосся пишно блистіло на сонці, то на десерт вибирайте панакоту чи сирник, а не тірамісу.

3. Приймати біотин.

Як боротися з випадінням волосся (фото: instagram.com/marta_chornaa)