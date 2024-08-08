3 простих способу перезавантажити роутер та покращити сигнал Wi-Fi

Перезавантаження роутера

Перезавантаження роутера може допомогти покращити швидкість, продуктивність чи стабільність вашого підключення. Якщо проблеми залишилися, можливо, потрібно скинути пристрій до заводських налаштувань.

Відключіть роутер від живлення

Перший крок - відключити роутер від джерела живлення, вийнявши шнур з роз'єму на роутері. Зачекайте щонайменше 30 секунд, щоб пристрій охолонув і вимкнувся, а потім знову підключіть живлення. Залежно від моделі може знадобитися натиснути кнопку живлення.

Після включення живлення зачекайте щонайменше 30 секунд, а краще кілька хвилин, поки роутер завантажиться та знову підключиться до інтернету. Якщо проблему вирішено, все гаразд. В іншому випадку, можливо, потрібно буде виконати додаткові дії.

Примітка: якщо ви перезавантажуєте і модем, і роутер, спочатку підключіть модем і зачекайте щонайменше однієї хвилини перед включенням роутера.

Скидання роутера

Перезавантаження роутера не змінює налаштування, але це може бути наступним найкращим кроком усунення проблем із підключенням.

Є кілька способів скинути роутер, найбільш повний з яких - жорстке скидання до заводських налаштувань. Якщо роутер увімкнено, знайдіть кнопку Reset на пристрої, натисніть і утримуйте її протягом 30 секунд. Для деяких кнопок потрібний гострий предмет, наприклад скріпка, щоб отримати доступ.

Оскільки цей процес видаляє всі налаштування користувача, вам потрібно ввійти в адміністративну панель роутера, використовуючи стандартне ім'я користувача та пароль, які зазвичай вказані на роутері або в посібнику користувача, і змінити пароль Wi-Fi.

Усунення несправностей із підключенням та розташуванням

Якщо перезавантаження та скидання не вирішили проблему, можливо, у вас є несправний Ethernet-кабель або якась перешкода для сигналу, що досягає потрібного місця. Спробуйте замінити кабель та/або перемістити роутер у відкрите центральне місце.

Якщо жоден з цих кроків не покращив ваше підключення, можливо, настав час замінити роутер.