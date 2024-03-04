"Маю попередити": адвокат розповіла, що потрібно зробити перед одруженням

Вступ до шлюбу є важливим і значущим кроком у житті кожної людини. Щоб прийняти правильне рішення, важливо звернути увагу на деякі аспекти.

При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка адвоката Марини Василець та сайт Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що варто перевірити перед одруженням, щоб потім не розчаруватись в людині.

Що потрібно зробити

За словами юриста, перш ніж погоджуватись на одруження або пропонувати руку та серце дівчині не зайвим буде перевірити таку інформацію:

борги коханого чи коханої на сайтах реєстру виконавчих проваджень та реєстру боржників. Для цього потрібно ввести ПІБ та дату народження

відкриті судові справи на сайті реєстру судових рішень

наявність нерухомого майна можна перевірити знаючи РНОКПП (ідентифікаційний код) через Дію (для цього маєте оформити електронний ключ, його легко можна взяти через ваш банк)

Адвокат також радить нерухомість купувати лише в офіційному шлюбі, щоб було в разі чого легше поділити.

До того ж за договором дарування не вдасться поділити нерухомість, тому краще оформити через договір купівлі продажу.

"Кохання звісно - це головне, але в мене вже такий досвід розлучень та поділу майна клієнтів, що маю цим дописом вас попередити", - зазначила Марина Василець.

Як одружитись під час війни

Одружитись можна у будь-якому РАЦСі країни без місячного очікування.

Для військовослужбовців, поліцейських і працівників закладів охорони здоров’я, процедура спростилася. Тепер можна зареєструвати шлюб без особистої присутності одного з молодят.

Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

Скласти акт про шлюб може керівник закладу охорони здоров’я, у якому працюють чи перебувають наречені.

Перелік документів для реєстрації шлюбу під час війни не змінився.

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.

До того ж зараз під час одруження у чоловіків можуть затребувати довідку з військкомату. Якщо у чоловіка немає військового квитка, то необхідно буде ставати на військовий облік, отримувати військово обліковий документ, а вже потім йти до ДРАЦ.