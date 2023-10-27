Три помилки людей у шлюбі, через які вони ризикують залишитись ні з чим після розлучення

Помилки чоловіків у шлюбі

Першою помилкою чоловіків у шлюбі юристи називають ремонти за свої гроші у будинках тещі чи свекра, чи квартирі дружини, яка належала їй до шлюбу.

"Досить часто так буває, що у ремонти вкладають тисячі доларів, а в наслідок руйнування стосунків такого чоловіка відправляють куди подалі, тому що ця житлова площа не його і права він на неї не має", - пояснює адвокат Кристина Очкур.

Друга помилка чоловіка - коли він свою нерухомість, яку мав до укладання шлюбу, продає і на отримані гроші купує нове майно, яке стає спільною власністю із дружиною.

"Третя помилка - коли чоловік віддає всю свою зарплату дружині і вона її витрачає, навіть виділяючи йому на автомобілі, сніданки тощо. Тоді чоловік не робить особистих заощаджень. І це фатальна помилка", - наголошує Очкур.

Помилки жінок у шлюбі

"Перша помилка жінок - те, що вони не працюють, перебуваючи у шлюбі, роками не маючи власного заробітку, заощаджень, а також перспектив на нормальне працевлаштування у разі чого. Відповідно, жінка повністю залежить від чоловіка", - каже адвокат.

Друга помилка - коли жінка живе роками без офіційно оформленого шлюбу. У разі розриву стосунків вона не може претендувати на майно, набуте під час спільного проживання із партнером.

"Третя помилка - коли жінка пропускає мимо вух та очей ту ситуацію, що чоловік оформляє майно, яке купується у шлюбі, на свою маму або тата. Такі історії ніколи не закінчуються добре. Це досить серйозний дзвіночок того, що вас не вважають за члена цієї родини, вам не довіряють і від вас перестраховуються", - додає Очкур.