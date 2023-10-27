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Три ошибки людей в браке, из-за которых они рискуют остаться ни с чем после развода

Какие ошибки нельзя допускать в браке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За пол года 2023 года в Украине зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. Это на треть меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. От разводов никто не застрахован, так что юристы призывают украинцев не допускать ошибок в браке, из-за которых партнеры рискуют остаться без имущества после разрыва отношений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео адвокатского объединения "Вертикаль" в Facebook.

Ошибки мужчин в браке

Первой ошибкой мужчин в браке юристы называют ремонты за свои деньги в домах тещи или свекра или квартире жены, которая принадлежала ей до брака.

"Довольно часто так бывает, что в ремонты вкладывают тысячи долларов, а вследствие разрушения отношений такого мужчину отправляют куда подальше, потому что эта жилая площадь не его и права он на нее не имеет", - объясняет адвокат Кристина Очкур.

Вторая ошибка мужчины - когда он свою недвижимость, которую имел до заключения брака, продает и на полученные деньги покупает новое имущество, которое становится общей собственностью с женой.

"Третья ошибка - когда муж отдает всю свою зарплату жене и она ее тратит, даже выделяя ему на автомобили, завтраки и т. д. Тогда мужчина не откладывает  личных сбережений. И это роковая ошибка", - отмечает Очкур.

Ошибки женщин в браке

"Первая ошибка женщин - то, что они не работают, состоя в браке, годами не имея собственного заработка, сбережений, а также перспектив на нормальное трудоустройство в случае чего. Соответственно, тогда женщина полностью зависит от мужчины", - говорит адвокат.

Вторая ошибка - когда женщина живет годами без официально оформленного брака. В случае разрыва отношений она не может претендовать на имущество, приобретенное во время совместного проживания с партнером.

"Третья ошибка - когда женщина пропускает мимо ушей и глаз ту ситуацию, что муж оформляет приобретаемое в браке имущество на свою маму или папу. Такие истории никогда не заканчиваются хорошо. Это достаточно серьезный звонок того, что вас не считают членом этой семьи, вам не доверяют и от вас перестраховываются", - добавляет Очкур.

 

Раньше мы писали о том, какое имущество не делят при разводе.

Читайте также о том, что делать украинцам, которые унаследовали имущество с долгами.

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