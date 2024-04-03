3 кухонні ножі, які повинні бути в кожному будинку

Зубчастий ніж

Зубчастий ніж іноді називають ножем для хліба, тому що його лезо, подібне до пилки. Він допомагає нарізати хліб, бублики та тістечка з меншою крихтою, ніж інші ножі.

Це найкращий "інструмент" для акуратного нарізання м’яких соковитих продуктів, таких як помідори та персики.

Завдяки довгому лезу, хлібним ножем зручно розрізати великі буханки, пироги та короваї. Святкові торти зазвичай теж розрізають цим ножем. Також він може стати в нагоді для очищення і нарізки великих фруктів із ніжною м'якоттю і жорсткою шкіркою, наприклад, ананасів, кавуна, дині.

Зубчастий ніж (фото: Freepik)

Кухарський ніж

Це головний інструмент кулінара і один з найбільш затребуваних ножів на кухні. Це досить великий ніж з широким лезом і зручною рукояткою.

Основна частина роботи на кухні виконується за допомогою саме цього ножа. Він підходить для різання будь-яких видів продуктів.

Для давлення часнику використовують пласку частину леза.

Кухарський ніж (фото: Freepik)

Ніж для чищення

Цей ніж маленький, але дуже потужний. Він має коротке лезо, що дозволяє зручно чистити овочі.

Його використовують для очищення картоплі, овочів та фруктів, ним зручно знімати лушпиння цибулі. Гострий вигнутий кінчик призначений для вирізання картопляних "вічок" та зіпсованих місць.

Ніж для чищення (фото: Freepik)