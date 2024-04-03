3 кухонные ножа, которые должны быть в каждом доме

Зубчатый нож

Зубчатый нож иногда называют ножом для хлеба, потому что его лезвие, подобно пиле. Он помогает нарезать хлеб, баранки и пирожные с меньшей крошкой, чем другие ножи.

Это лучший инструмент для аккуратной нарезки мягких сочных продуктов, таких как помидоры и персики.

Благодаря длинному лезвию, хлебным ножом удобно разрезать крупные буханки, пироги и караваи. Праздничные торты обычно тоже разрезают этим ножом. Также он может пригодиться для очищения и нарезки крупных фруктов с нежной мякотью и жесткой кожурой, например, ананасов, арбуза, дыни.

Зубчатый нож (фото: Freepik)

Поварский нож

Это главный инструмент кулинара и один из самых востребованных ножей на кухне. Это достаточно большой нож с широким лезвием и удобной рукояткой.

Основная часть работы на кухне выполняется с помощью этого ножа. Он подходит для резки любых видов продуктов.

Для давления чеснока используют плоскую часть лезвия.

Поварской нож (фото: Freepik)

Нож для чистки

Этот нож маленький, но очень мощный. Он имеет короткое лезвие, что позволяет удобно чистить овощи.

Его используют для очистки картофеля, овощей и фруктов, им удобно снимать луковую шелуху. Острый изогнутый кончик предназначен для вырезания картофельных "глазков" и испорченных мест.

Нож для чистки (фото: Freepik)