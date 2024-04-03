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3 кухонні ножі, які повинні бути в кожному будинку

Середа 03 квітня 2024 19:13
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3 кухонні ножі, які повинні бути в кожному будинку Названо види ножів, які повинні бути у будинку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навіть якщо ваша кухня обладнана найсучаснішою технікою, без звичайного кухонного ножа все одно не обійтися. Варто знати, який стандартний набір ножів повинен бути на кожній кухні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Зубчастий ніж

Зубчастий ніж іноді називають ножем для хліба, тому що його лезо, подібне до пилки. Він допомагає нарізати хліб, бублики та тістечка з меншою крихтою, ніж інші ножі.

Це найкращий "інструмент" для акуратного нарізання м’яких соковитих продуктів, таких як помідори та персики.

Завдяки довгому лезу, хлібним ножем зручно розрізати великі буханки, пироги та короваї. Святкові торти зазвичай теж розрізають цим ножем. Також він може стати в нагоді для очищення і нарізки великих фруктів із ніжною м'якоттю і жорсткою шкіркою, наприклад, ананасів, кавуна, дині.

3 кухонні ножі, які повинні бути в кожному будинкуЗубчастий ніж (фото: Freepik)

Кухарський ніж

Це головний інструмент кулінара і один з найбільш затребуваних ножів на кухні. Це досить великий ніж з широким лезом і зручною рукояткою.

Основна частина роботи на кухні виконується за допомогою саме цього ножа. Він підходить для різання будь-яких видів продуктів.

Для давлення часнику використовують пласку частину леза.

3 кухонні ножі, які повинні бути в кожному будинкуКухарський ніж (фото: Freepik)

Ніж для чищення

Цей ніж маленький, але дуже потужний. Він має коротке лезо, що дозволяє зручно чистити овочі.

Його використовують для очищення картоплі, овочів та фруктів, ним зручно знімати лушпиння цибулі. Гострий вигнутий кінчик призначений для вирізання картопляних "вічок" та зіпсованих місць.

3 кухонні ножі, які повинні бути в кожному будинку

Ніж для чищення (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли про ультразвуковий кухонний ніж, який має багато функцій.

Також ми писали, як швидко розрізати торт без використання ножа.

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